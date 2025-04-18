Mattia Ahmet Minguzzi'nin Anısına Vefa - Son Dakika
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Anısına Vefa

Mattia Ahmet Minguzzi\'nin Anısına Vefa

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul'da öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesiyle görüşerek aileye başsağlığı diledi. Ahmet'in adı, Akyazı'daki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na verilecek ve parka kaykay pisti ile heykeli yapılacak.

18.04.2025 14:18  Güncelleme: 14:34
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile telefonda görüştü. Acılı aileye sabır dileyen Başkan Genç, Ahmet'in adının Akyazı'daki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na verileceğini ve parkta oluşturulacak kaykay pistine heykelinin yapılacağını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yle telefonda görüştü. Başkan Genç, Minguzzi ailesine sabır ve başsağlığı dilerek, "Ahmet kardeşimize Allah rahmet eylesin. Ahmet'imiz cennet meleğimiz oldu. Allah sizlere ve bütün aileye sabır versin. Üzüntünüzü içten paylaşıyoruz. Mekanı cennet olsun, cennette sizi karşılayacak inşallah. Size, eşinize ve tüm ailenize başsağlığı diliyorum. İnşallah İstanbul'a gelince sizleri de, yavrumuzun kabrini de ziyaret etmek isterim" dedi.

Başkan Genç, Trabzonspor'un Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını tribüne vererek anlamlı bir hareket yaptığını belirterek, "Onlara da teşekkür ettik. Bizim de bir düşüncemiz var. İstiyoruz ki Ahmet'imizin adını biz de Akyazı stadyumumuzun hemen yanında yer alan Çocuk Trafik Eğitim Parkımıza verelim. Ayrıca Ahmet'imiz kaykay sporunu sevdiği için orada bir de kaykay pisti yapmak istiyoruz. Bir heykeliyle beraber temsilini yapmak, orada adını ebediyen yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç'e teşekkür eden Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Ahmet'imizi kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Böyle vefalı bir sahiplenme bizlere büyük bir teselli oldu. Memnun oldum, çok duygulandım" dedi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mattia Ahmet Minguzzi'nin Anısına Vefa - Son Dakika

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