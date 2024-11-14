Mavi Balina-24 Tatbikatı Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mavi Balina-24 Tatbikatı Sona Erdi

Mavi Balina-24 Tatbikatı Sona Erdi

Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina-24 tatbikatı, TCG Derya ve TCG Anadolu'nun katılımıyla tamamlandı.

14.11.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ev sahipliğinde her iki yılda bir düzenlenen ve 9'ncu kez Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen NATO üyesi ve 11 farklı ülkeden gözlemcinin katıldığı Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı yarın sona erecek. TCG Derya ve TCG Anadolu gemilerinin ilk defa bu tatbikatta yakıt ikmal ve firkateyn ikmalleri yaptığı belirtildi.

Mavi Balina-24 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları, ABD ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden deniz karakol uçakları ve 11 farklı ülkeden gözlemcilerin katılımıyla 4-15 Kasım tarihleri arasında, Doğu Akdeniz'de icra ediliyor. Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ağırlıklı eğitimlerin icra edildiği tatbikat hakkında basın faaliyeti programı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

'TCG Anadolu ve TCG Derya ilk kez tatbikata katılım sağladı '

Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz yaptığı bilgilendirme konuşmasında TCG Derya, TCG Anadolu ve denizaltı filosuna yeni katılan TCG Pirireis gemilerinin ilk defa üç farklı sınıftan gemi olarak deniz üstünde yakıt ve firkateyn ikmali yaptığını ifade ederek, "5 safhadan oluşan Mavi Balina-2024 Tatbikatının ilk iki safhası kuvvet toplanması ve seyir öncesi brifingi, üç ve dördüncü safha deniz eğitimleri, beşinci safhası da tatbikat sonu değerlendirmesi ve seçkin gözlemci günü faaliyetleri, tatbikatın üçüncü ve dördüncü safhasında temel ve ileri seviye denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu deniz eğitimleri icra edildiği" dedi. Timur Yılmaz şunları kaydetti:

"Türkiye ev sahipliğinde icra edilen denizaltı savunma tatbikatıdır. Doğu Akdeniz'de 4-15 Kasım 2024 arasında olan tatbikat faaliyetlerimiz bugüne kadar başarıyla icra edilmiştir. Planlanmış olan Mavi Balina Tatbikatı Donanma Komutanlığı tarafından kontrol edilerek Denizaltı Üs Komutanlığı, Deniz, Hava Komutanlığı ve Güney Grup Komutanlığı tarafından icra edilmiştir. Tatbikattan istifadeyle denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz TCG Derya yine ilk kez bir tatbikata iştirak etmiş. Üç farklı sınıfta gemiye denizde akaryakıt ikmalini başarıyla yapmıştır. Bahriyemizin en büyük iki gemisi olan TCG Derya ve TCG Anadolu arasında ilk kez denizde akaryakıt ikmali ve firkateyn transferi başarıyla gerçekleşmiştir. Su altı akustiği ve gemi inşa uzmanı akademisyen ve mühendislerimiz denizaltılarla dalışlara katılmış. Mavi balina davet tatbikatı sayesinde dost ve müttefik deniz kuvvetleri personelleriyle birlikte çalışabilirliğimiz gelişmiştir. Tatbikatın beşinci safhasında seçkin gözlemci faaliyetleri kapsamında basın brifingi sonrasında savunma sanayii firmalarının tanıtım faaliyetleri ile inşaat teknolojilerinin su altı harbine etkisi temalı akademik panel icra edilecektir" şeklinde konuştu.

Akademisyen ve mühendislere fahri denizaltıcı belgeleri verildi

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, "Bugün Mavi Balina Tatbikatını tamamlamış bulunuyoruz. Dost ve müttefik ülke geliştiricileri ve unsurları tarafından sağlanan katılımları nedeniyle duyduğu memnuniyeti öncelikle ifade etmek isterim. Temennimiz bu birlikteliğin artarak devam etmesidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak birliklerimizin modernizasyonu, harekat ihtiyaçlarımızın karşılanması kapsamında üniversitelerimiz ve Savunma Sanayii firmalarımız ile yakın iş birliği içinde çalışmaya çok önem veriyoruz. Bu çerçevede tatbikatımıza denizaltılarda iştirak etmiş olan iki akademisyen ve bir mühendisimize ben teşekkür ediyorum. Edindikleri bu tecrübelerini, çalışmalarını ve tabi ki ülkemize çok faydalı olacağını değerlendiriyorum. Onlar birer fahri denizaltıcı. Bu nedenle kendilerine fahri denizaltıcı belgelerini takdim edeceğiz. Tatbikatta görev almış başka denizaltı komutanları olmak üzere tüm personellere ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tatbikata katılan akademisyen ve mühendislere fahri denizaltıcı belgeleri takdim edildi. Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve beraberindekiler savunma sanayii firmalarının hazırladığı stantları gezerek bilgi aldı. Faaliyet, 'Gelişen Teknolojilerin Sualtı Harbine etkisi ' temalı akademik panel ile devam ederken tatbikat yarın sona erecek.

Programa; Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Harp Filo Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, denizaltı gemi komutanları ve müttefik ülke kuvvet komutanları, savunma sanayiinde görevli firmaların mühendis ve Savunma Sanayi Üniversitesi'nden akademisyenler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Doğu Akdeniz, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mavi Balina-24 Tatbikatı Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
17:50 Deprem uzmanı Marmara’daki o kenti işaret etti: Eli kulağında Deprem uzmanı Marmara'daki o kenti işaret etti: Eli kulağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:57:28. #1.12#
SON DAKİKA: Mavi Balina-24 Tatbikatı Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.