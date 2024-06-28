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DÜZCE(İHA) – Yüksek asitli topraklarda yetişen ve fındığa alternatif olan Maviyemiş bitkisinin hasadı başladı.

Düzce'de üretimi her geçen gün artan fındığa alternatif olabilecek ve yüksek asitli topraklarda yetiştirilebilen meyveleri çok yüksek oranda antioksidan içeren çalımsı formda aromatik ve tıbbi bir bitki olan Maviyemiş (Blueberry) bitkisi üzerine yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emrah Çiçek'in Maviyemiş yetiştiriciliği yaptığı Yeşilçimen köyündeki bahçesini ziyaret ederek bitkinin yetiştirilme koşulları ve ekonomik potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Emrah Çiçek, ziyaret sırasında 19 farklı çeşit Maviyemiş yetiştiriciliği yapmakta olduğu bahçesinde; bu bitkilerin asitli topraklarda veya özel ortamlarda kolaylıkla yetiştirilebileceğini ve üreticilere alternatif bir üretim modeli sunabileceğini belirtti. Çiçek, "Budama ve bakım işlemlerinin yerinde ve zamanında yapılması kaydıyla önemli gelirler elde edilebileceğini gördük" dedi.

Esra Uzun, Maviyemiş bitkisinin insan sağlığına olan olumlu etkileri ve geniş kullanım alanları nedeniyle hem üreticilerin hem de tüketicilerin ilgisini çektiğini vurguladı. Uzun, "Maviyemiş, taze meyve olarak tüketilebilmesi, meyve suyu olarak kullanılabilmesi, ilaç sanayisinde değerlendirilebilmesi gibi birçok alanda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu bitkinin gelecekte de öneminin artacağını ve üreticilere önemli gelirler sağlayacağını öngörüyoruz" ifadelerinde.

Ziyaretin sonunda, üreticilerin Maviyemiş yetiştiriciliği hakkında daha fazla bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurabilecekleri belirtildi. - DÜZCE