Max'ın Vefası: Depremde Kaybettiği Sahibinin Ardındaki Hikaye - Son Dakika
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Max'ın Vefası: Depremde Kaybettiği Sahibinin Ardındaki Hikaye

Max\'ın Vefası: Depremde Kaybettiği Sahibinin Ardındaki Hikaye

Hatay'da depremde ölen yeğeninin köpeği Max, enkaza uluyarak sahibini buldu. Aile ona göz kulak oluyor.

04.12.2024 09:12
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Hatay'da yaşayan Nesrin Turunç, depremde vefat eden yeğeninin hatırası olan köpek Max'a gözü gibi bakıyor. Sahibinin cansız bedenini enkazda bulmayı başaran Max'ın vefası ise duygulandırıyor.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan Serhat Turunç ve 6 aylık eşi Şenay Turunç da enkazda kalarak hayatını kaybetti. Serhat Turunç'un yavruyken sahiplendiği ve 10 yıldır baktığı köpeği 'Max' sahibinin cansız bedenini enkazda bularak vefa örneği göstermişti. Turunç ailesinden geriye kalan Max'a, Serhat Turunç'un halası Nesrin Turunç sahip çıktı. Yeğeninin emanetine özenle bakan Turunç, köpek Max'ın Serhat Turunç'un cansız bedeninin bulunduğu enkazda ulumasını unutamadığını söyledi.

"Yeğenimin bir emaneti olarak Max bize kaldı, hepimiz gözümüz gibi bakıyoruz"

6 aylık evli yeğeninin eşiyle birlikte enkaz altında öldüğünü dile getiren Nesrin Turunç, "Yeğenim, eşiyle 6 aylık evlilerdi ve beraber enkazın altında kalarak vefat ettiler. İkisi de köpekleri Max'ı çok seviyorlardı. Bazen sanayide atölyede bakıyorlardı. Köpeğin tedavisini, yemeğini ve suyunu veriyorlardı. Onlar için evlat gibiydi. Yeğenimin bir emaneti olarak Max bize kaldı. Max'a hepimiz gözümüz gibi bakıyoruz. 6 Şubat depreminde vefat eden yeğenimin köpeği Max, 10 yıldır onunla yaşıyordu. Max'ı bebeklikten almıştı. Max çok kötü zamanlar geçirdi. Mesane kanseri oldu ve araba çarpmasından dolayı ayağına platin takıldı. Yeğenim işini gücünü bırakıp onu tedaviye götürüyordu. Zaman geçtikçe aralarında çok güzel bir bağ kuruldu. Bizim ailemizin bir üyesi gibi olmuştu" dedi.

"Max enkazın üzerine çıktı ve öyle bir uludu ki ben hayatımda bu kadar acı bir uluma duymadım"

Yeğeninin cansız bedenini enkazda Max'ın bulduğunu belirten Nesrin Turunç, "Depremde yeğenim ve eşi enkazın altında kaldı. Max sanayide atölyedeki kulübede kalırken üstüne duvar yıkıldı. Biz onu oradan çıkardık. Köpeği Odabaşı Mahallesi'ndeki yeğenimin evinin enkazına götürdük. Köpekten yeğenimi bulmasını istedik. Belki bir ihtimal yeğenim yaşıyordur diye düşündük. Köpek enkazın üzerine çıktı ve bir yerde öyle bir uludu ki ben hayatımda bu kadar acı bir uluma duymadım. Enkaz başındaki bütün insanlar her şeyini bıraktı ve köpeğe baktı. Biz anladık ki yeğenim orada vefat etmiş. Eğer canlı olsaydı havlardı ama uluması onun öldüğünü gösterdi. AFAD ekipleri orayı kazdı ve yeğenimin cansız bedenini çıkarttılar. Cansız bedeni çıkarttıktan sonra köpek uluyarak yanına koştu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Max'ın Vefası: Depremde Kaybettiği Sahibinin Ardındaki Hikaye - Son Dakika

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