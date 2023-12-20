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MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Ağrı'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Ağrı'ya ziyaret gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Ağrı'ya gelerek eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirdi. Ziyaretlerde, ildeki eğitim durumu, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Ağrı\'ya ziyaret gerçekleştirdi
20.12.2023 - 09:37,
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Ağrı'ya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, beraberindeki heyet ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ve Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır ile birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanat Merkezi, Ar-Ge Merkezi ve Ağrı Valiliğini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, ildeki eğitim öğretim faaliyetlerinin durumu, sorunları, çözüm önerileri, devam eden ve planlanan projeler, çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Duman, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bulunan "Nuh'un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphaneyi ve TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi bölümü öğrencilerinin Ağrı Dağı markasıyla ürettikleri hijyen malzemelerinin sergilendiği stantları gezdi.

Duman, Bilim Sanat Merkezi ve Ar-Ge Merkezi'nde de öğrencilerle bir süre sohbet ederek öğrencilerle eğitim hayatları ve hedefleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Duman, Vali Mustafa Koç'u makamında ziyaret ederek, eğitim ve öğretim konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Duman, daha sonra il merkezinde bulunan okul müdürleriyle ve ilçe milli eğitim müdürleriyle toplantılar yaptı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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