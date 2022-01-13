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Mecliste Karaköse gerilimi - Son Dakika

Mecliste Karaköse gerilimi

13.01.2022 16:04
Mecliste Karaköse gerilimi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 Ocak ayının son birleşimi yine tartışmalı geçti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 Ocak ayının son birleşimi yine tartışmalı geçti. Mecliste gündem dışı konuşmak isteyen CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'ye söz verilmedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Mustafa Akgedik başkanlığında toplantı.

Pazartesi günü başlayan meclisin ilk oturumuna katılan İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, "Bir yıldan beri o komisyonda ne kadar zengin iş adamı var, ne kadar rantçı var, bütün her şey geçiyor, bizim İmamoğlu halkının yararına, esnafın yararına olan bir madde bekliyor" demişti.

Dünkü meclis toplantısında da MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, Karaköse'yi yeniden eleştirmişti.

Akgedik, partilerin grup başkanvekillerinin anlaştığını bugün kimseye gündem dışı söz verilemeyeceğini ve gündemlere geçilmesini isteyerek katiplerin gündem maddelerini okumalarını istediği anda, kürsüye gelen İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, dün kendinin olmadığı bir toplantıda aleyhinde konuşmalar yapıldığına dikkat çekerek, konuşmak istedi.

Aladağ Belediye Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik, bugün hiç kimseye söz verilmeyeceğini söyledi.

Karaköse, ısrarla elindeki belgeleri göstererek, kendisine iftiralar atıldığını ve cevap vermek istediğini söyledi. Kendisini yatıştırmaya gelen CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan'a da sinirlenen Karaköse, "Grup Başkanvekili Serdar Seyhan'ı da kınıyorum" dedi.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, beraberinde getirdiği yaklaşık 25 esnaftan oluşan bir grupla meclis toplantısını yarıda bırakarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan karalar ile görüşmek üzer makama gitti.

Daha sonra gündemlere geçildi. 5 komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde ise Denetim Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi. Kapalı oy açık sayım suretiyle yapılan seçimde 55 meclis üyesi oy kullandı. 2 oy boş çıkarken MHP'li Cihan Şener ve Vedat Özder, CHP'li Cafer Boyraz ve AK Parti'li Murat Duman ve Murtaza Kılçık 28 oy alarak Adana Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonu üyesi oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 8 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00'te toplanacak. - ADANA

Mecliste Karaköse gerilimi
Mecliste Karaköse gerilimi
Mecliste Karaköse gerilimi
Mecliste Karaköse gerilimi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kasım Karaköse, İmamoğlu, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mecliste Karaköse gerilimi - Son Dakika


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