Medicana Hastanesi'nden Bilişim Atölyesi - Son Dakika
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Medicana Hastanesi'nden Bilişim Atölyesi

Medicana International, özel çocuklar için Bağlum Özel Eğitim Okulu'na bilgisayar bağışladı.

15.03.2025 10:22
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Medicana International Hastanesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında anlamlı bir projeye daha imza attı. Hastane, Bağlum Özel Eğitim Meslek Okulu'na bilgisayar bağışında bulunarak burada eğitim gören özel çocuklar için bir "Bilişim Atölyesi" kurdu.

Medicana International Ankara Hastanesi, Keçiören'de bulunan ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü Bağlum Özel Eğitim Meslek Okulu'na "Bilişim Atölyesi" kurdu. Özel çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk projesi ile onların teknolojiyi daha yakından tanımaları ve dijital becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Donanımlı bilgisayarlarla oluşturulan atölye ile öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkanı sunulacak ve bilişim dünyasında daha faal olmaları desteklenecek.

Bu anlamlı proje, özel çocukların eğitimde fırsat eşitliğine kavuşmalarına katkı sağlarken, onların bilişim alanında yeteneklerini keşfetmelerine de imkan tanıyacak. Medicana International Hastanesi, gelecekte de benzer projelerle toplumsal fayda sağlamaya devam edeceğini belirtti.

"Engelli bireylerin toplumun her alanında yer bulması için çalışıyoruz"

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen bu proje ile ilgili konuşan Medicana International Ankara Hastanesi Bilgi Sistemleri Müdürü Aydın Arıcan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Medicana Sağlık Grubu olarak birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almaya çalışıyoruz. Bugün özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim gördüğü Bağlum Özel Meslek Lisesi'ndeyiz ve burada bilişim atölyesi kurulmasına yardımcı olduk. Amacımız engelli bireylerimizin toplumun her alanında yer bulmasını sağlamak. Bunun yolunun da eğitimden geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yapay zekanın uygulamaya geçtiği günümüzde birçok şey bilgisayar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu okuldaki özel öğrencilerimizin eğitimlerine teknolojik anlamda katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere. Medicana International Ankara Hastanesi olarak gelecekte de benzer projelerle toplumsal yarar sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Çocuklarımız robotik kodlama ve yazılımın temelini burada atacaklar"

Okullarının bu yıl faaliyete geçtiğini ve şu anda toplam 170 özel gereksinimli öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Bağlum Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü İlyas Gül "Okulumuzda hafif zihinsel engelli ve otistik öğrencilerimiz var. Medicana International Ankara Hastanesi'nin yaptığı bilgisayar bağışları ile 3 tane olan bilgisayar laboratuvar sayımızı 4'e çıkardık. Öğrencilerin laboratuvarda uygulamalı olarak daha çok çalışma yapacağına inanıyoruz. Robotik kodlamadan tutun da yazılıma kadar birçok bilgiyi burada alacak, temellerini burada atacaklar. Bu sosyal projeler sayesinde okulu hemen hemen ayağa kaldırdık. Birçok atölyemizi sosyal projeler sayesinde yaptırdık. Bunların da devamını bekliyoruz. Biz burada çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Bu çocuklarımızın en büyük eksikliği sosyalleşme konusu. Bu eksikliği de okulumuzda düzenlediğimiz gezilerle, sportif faaliyetlerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ailelerimiz de bu durumdan gayet memnun" ifadelerine yer verdi.

"Robotik kodlama yapıyorum, yazılımla ilgileniyorum"

12'nci sınıf öğrencisi Efe Lüle ise bilgisayar atölyesinin kurulmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Bilgisayar alanlarını çok seviyorum. Robotik kodlama yapıyorum. Merakım olduğu için bu yazılımlar ile ilgileniyorum. Benim için güzel bir şey. Bizlere destek verdikleri için teşekkür ediyorum, sayelerinde yeni bilgiler ediniyoruz" diye konuştu.

"Bilgisayar ile ilgilenmeyi çok seviyorum"

9'uncu sınıf öğrencisi Pınar Türk, "10'uncu sınıfta bilişim seçmek istiyorum. Bilgisayarı daha güzel öğrenmek için. Bilgisayar ile ilgilenmeyi çok seviyorum. Memurluğa hazırlanmak için bunu seçmek istiyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Medicana Hastanesi'nden Bilişim Atölyesi - Son Dakika

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