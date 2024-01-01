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Mehmet Akif Ersoy Sergisi Genç Ofis'e Taşındı - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy Sergisi Genç Ofis'e Taşındı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılını anma sergisi, Mevlana Mahalle Meydanı'ndan Genç Ofis'e taşındı. Sergide, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ve Talas Belediyesi'nin çalışmaları yer alıyor. Ayrıca Milli Şairin bazı şiirleri de tablo olarak sergileniyor.

Mehmet Akif Ersoy Sergisi Genç Ofis\'e Taşındı
01.01.2024 - 10:22,
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Talas Belediyesi tarafından İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılını anma amacıyla düzenlenen sergi, Mevlana Mahalle Meydanında bulunan Genç Ofis'e taşındı.

Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası nedeniyle bir alışveriş merkezinde açılan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan sergi, şimdi de Mevlana Meydanı Genç Ofis'te ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin ve Talas Belediyesi'nin Mehmet Akif konulu çalışmalarının yer aldığı sergide, Milli Şaire ait bazı şiirler de tablo olarak sunuluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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