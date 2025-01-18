Mehmet Gülmez, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Olarak Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mehmet Gülmez, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Olarak Göreve Başladı

Mehmet Gülmez, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Olarak Göreve Başladı

Eskişehir Beylikova'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak göreve başlayan Mehmet Gülmez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gençler ve gençlik alanındaki çalışmalara yönelik kararlılığını belirtti.

18.01.2025 14:21  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak 20 Ocak itibariyle göreve gelen Mehmet Gülmez, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan atamayla birlikte Mehmet Gülmez, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak görevlendirildi. Beylikova'da gençler ve gençlik alanında güçlü çalışmalara imza atacağını dile getiren Gülmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şahsımı bu göreve layık gören Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, önceki dönemde Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'e, ve Aile Sosyal Politikalar Bakanımız Prof. Dr. Ayşen Gürcan'a, Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na, İl Başkanımız Gürhan Albayrak'a, İlçe Başkanımız Hasan Özılgın'a, Beylikovamızı büyüterek geliştiren ve güzelleştiren önceki dönem Belediye Başkanı Özkan Alp'e ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Omuzumuza yüklenen yükün ve sorumluluğun farkındayım. İlçemizdeki spor kulübüne ve camiasına, gençlik alanında çalışma yapan tüm STK'lara ve kuruluşlara, Beylikova gençliğine hizmet eden tüm taraflara, ilçemizdeki okuyan öğrencilerimize, gençlerimize ve büyüklerimize kapımız, gönlümüz 24 saat açık olacaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Gülmez, Sosyal Medya, Beylikova, Politika, Gençlik, Medya, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Gülmez, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Olarak Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:50 Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı
19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:17 Bebeğin Ölümü İddiası: Aile Hastaneyi Şikayet Etti Bebeğin Ölümü İddiası: Aile Hastaneyi Şikayet Etti
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:40:01. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Gülmez, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Olarak Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.