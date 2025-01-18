Mehmet Gülmez, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Olarak Göreve Başladı

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Eskişehir Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak 20 Ocak itibariyle göreve gelen Mehmet Gülmez, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan atamayla birlikte Mehmet Gülmez, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak görevlendirildi. Beylikova'da gençler ve gençlik alanında güçlü çalışmalara imza atacağını dile getiren Gülmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şahsımı bu göreve layık gören Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, önceki dönemde Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'e, ve Aile Sosyal Politikalar Bakanımız Prof. Dr. Ayşen Gürcan'a, Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na, İl Başkanımız Gürhan Albayrak'a, İlçe Başkanımız Hasan Özılgın'a, Beylikovamızı büyüterek geliştiren ve güzelleştiren önceki dönem Belediye Başkanı Özkan Alp'e ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Omuzumuza yüklenen yükün ve sorumluluğun farkındayım. İlçemizdeki spor kulübüne ve camiasına, gençlik alanında çalışma yapan tüm STK'lara ve kuruluşlara, Beylikova gençliğine hizmet eden tüm taraflara, ilçemizdeki okuyan öğrencilerimize, gençlerimize ve büyüklerimize kapımız, gönlümüz 24 saat açık olacaktır." - ESKİŞEHİR