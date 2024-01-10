 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü hem sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile hem de yaptığı açıklama ile kutladı. Kasapoğlu, gazetecilerin toplumda önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, doğru ve tarafsız haberciliği önemsediğini belirtti.

Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
10.01.2024 - 13:05,  Güncelleme: 13:05
Abone Ol

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü hem sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile hem de yaptığı açıklama ile kutladı.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü unutmadı. Dr. Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından bu özel günle ilgili bir de video paylaştı. Videoda, Çalışan Gazeteciler Gününde, bir haber stüdyosunda ana haber bülteni sunarken ve sokak röportajları yaparken çekilen görüntüleri bulunan Kasapoğlu, "Bu deneyimden bana kalan haberciliğin çok zor olduğu idi. Doğru ve tarafsız habercilik ile görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde tebrik ediyorum" notunu paylaştı.

Dr. Mehmet Kasapoğlu, gazetecilerin toplumda çok önemli bir rol üstlendiklerine vurgu yaparak, "Gazeteciler, her daim zor ve güçlüklerle dolu bir meslek icra ediyorlar. Siyasette, sporda, hastanede, adliyede, sokakta, barışta ve dünyanın çeşitli yerlerindeki savaşlarda; yani nerede bir haber varsa, gazeteciler hep orada oldu. Bugüne kadar Filistin'de 110 gazeteci yaşamını yitirdi. Bu acı tablo, gazetecilerin ne denli zor bir meslek icra ettiklerinin kanıtı mahiyetinde. İletişim teknolojilerindeki gelişmenin dezenformasyonu artırdığı, doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde, doğru ve ilkeli haberciliğin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı, kamuoyuna doğru bilgiyi iletmekle yükümlü ve mesleklerini icra ederken kimi sıkıntılarla da boğuşan gazetecilerin, Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Kasapoğlu, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:21:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement