TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetini açıklamasının ardından milletvekilleri galibiyeti alkışlayarak kutladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2027 yılı bütçeleri, 2025 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları görüşüldü.

Bütçelere ilişkin önergeler sunulduğu sırada Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiğini duyurdu. Muş, "Beşiktaş rakibini 2-1 yenmiştir. Tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ardından komisyondaki milletvekilleri Beşiktaş'ın galibiyetini alkışladı.

Alkışın komisyon çalışmalarında usule uygun olmamasına karşın milletvekilleri, Muş'un açıklamasının ardından Beşiktaş'ın galibiyetini alkışlarla karşıladı ve salonda kısa süreli bir sevinç yaşandı.