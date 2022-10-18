Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'nin temeli törenle atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'nin temeli törenle atıldı

18.10.2022 14:06

Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'nin temeli törenle atıldı Erzurum'da Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'nin temeli törenle atıldı

ERZURUM - Erzurum'da Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilleri, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı, İş İnsanı Mehmet Evyap ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı. Törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Evyap ailesine Erzurum'a güzel bir Fen Lisesi kazandırdıkları için teşekkür ederken, Erzurum'un eğitim alanında Türkiye'de ilk 10'da olduğunu söyledi. Projeye önemli ölçüde katkıda bulunan Mehmet Evyap ise Erzurum'un ata toprakları olduğunu ve buraya Fen Lisesi yapılması için katkıda bulunmaktan çok mutlu olduklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Erzurum haberleri: Erzurum Valisi Okay Memiş ödenekleri fabrikaya ve üretime harcayacaklarını bildirdi Erzurum haberleri: Erzurum Valisi Okay Memiş ödenekleri fabrikaya ve üretime harcayacaklarını bildirdi Bakan Özer, tarım liselerinin dünyadaki en iyi modellerini görmek için Hollanda'ya gidecek Bakan Özer, tarım liselerinin dünyadaki en iyi modellerini görmek için Hollanda'ya gidecek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'yönetici değişikliği' açıklaması İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'yönetici değişikliği' açıklaması
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Okay Memiş, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'nin temeli törenle atıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:34:51. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'nin temeli törenle atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement