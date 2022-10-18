Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'nin temeli törenle atıldı

ERZURUM - Erzurum'da Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilleri, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı, İş İnsanı Mehmet Evyap ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı. Törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Evyap ailesine Erzurum'a güzel bir Fen Lisesi kazandırdıkları için teşekkür ederken, Erzurum'un eğitim alanında Türkiye'de ilk 10'da olduğunu söyledi. Projeye önemli ölçüde katkıda bulunan Mehmet Evyap ise Erzurum'un ata toprakları olduğunu ve buraya Fen Lisesi yapılması için katkıda bulunmaktan çok mutlu olduklarını kaydetti.