Mehmetçik'ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı - Son Dakika

Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 adet çocuk yatağı ve yorganı, Türk askerleri tarafından Bahar Kalkanı bölgesinde dağıtıldı.

Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 adet çocuk yatağı ve yorganı "Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın!" sloganıyla Türk askerleri tarafından dağıtıldı.

O anlara dair fotoğrafları ise Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.' Mustafa Kemal Atatürk. Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 adet çocuk yatağı ve yorganı 'Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın!' sloganıyla dağıtıldı." - ANKARA