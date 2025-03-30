Mehmetçik, vatan savunmasını bayramda da sürdürüyor

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Kilis'te bulunan Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Hudut Karakolu'nda görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta, eller tetikte karşıladı. Görev başındaki Mehmetçik, "hudut namustur" anlayışıyla vatan savunmasını bayramda da sürdürürken ailesiyle görüntülü görüşme yaparak bayramlaştı.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Kilis'te bulunan Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Hudut Karakolu'nda görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta, eller tetikte karşıladı. Yerli ve milli keşif gözetleme vasıtalarıyla donatılmış şekilde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan Mehmetçik, sınır hattında bayram seyran demeden kuş uçurtmamaya devam ediyor. Hudut hattının güvenliğini, keşif ve gözetleme faaliyetleriyle sağlayan Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı hudut ihlallerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele görevlerini de aralıksız sürdürüyor.

Mehmetçikler, aileleriyle görüntülü görüşme yaparak bayramlaştı

Bayramda da nöbet tutmaya devam eden Mehmetçikler, aileleriyle görüntülü görüşme yaparak hem bayramlaştı hem de hasret giderdi. Eller tetikte görev başında görüntülü görüşme yaparak ailesiyle bayramlaşan bir askerin, " Baba, anne, Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Sizlerden belki uzağım ama burada çok özel bir gün geçiriyoruz. Merak etmeyin, burada çok iyiyiz, vatan bizlere emanet. Siz de Allah'a emanet olun, hepinizi çok seviyorum" ifadeleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"Hudut namustur" anlayışıyla vatan savunmasını bayramda da sürdürüyorlar

Bayram coşkusu karakolda da yaşandı. Hudut hattında görev yapan Mehmetçikler, "Hudut namustur" anlayışıyla vatan savunmasını bayramda da sürdürürken, karakoldaki personel kendi aralarında bayramlaşarak birlik ve beraberliklerini pekiştirdi. Karakolda görevli askerler, gelişmiş yerli ve milli keşif-gözetleme sistemleriyle sınır güvenliğini sağlarken, pusu ve devriye faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor. - KİLİS