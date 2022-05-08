Mehmetçiklere Anneler Günü'nde anne kahvaltısı - Son Dakika
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Mehmetçiklere Anneler Günü'nde anne kahvaltısı

08.05.2022 15:19
Mehmetçiklere Anneler Günü'nde anne kahvaltısı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın organizasyonuyla beraberinde milli eğitim camiasından öğretmen ve yöneticiler, anne şefkatiyle 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla hazırladıkları kahvaltıları Zonguldak Merkez Orduevi'nde askerlere ikram ettiler.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın organizasyonuyla beraberinde milli eğitim camiasından öğretmen ve yöneticiler, anne şefkatiyle 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla hazırladıkları kahvaltıları Zonguldak Merkez Orduevi'nde askerlere ikram ettiler.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesi müdürlüğü görevini yaptığında Anneler Günü'nde başlattığı geleneği, atandığı kömür kentte de geleneksel hale getirdi. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan'ın girişimleriyle kentteki eğitim camiasından öğretmen ve yöneticiler, anne şefkatiyle Anneler Günü için evlerinde yaptıkları börek, kurabiye, kek ve sarmaların yanı sıra orduevinin mutfağında kızarttıkları pişiler ile farklı yiyecekleri hazırlayarak, Zonguldak Merkez Orduevi'nde 40 kişiden oluşan askerler için kahvaltı masası düzenlediler.

Züleyha Aldoğan, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve ailesi ile öğretmen ve yöneticiler, askerlerle yakından ilgilenerek Anneler Günü'nü kutladılar. Askerlerle aynı masaya oturan öğretmen ve yöneticiler, onlarla sohbet etti. Müzik öğretmenleri Aydın Sarmusak ve Hakan Başeğmez eşliğinde asker annelerinin sevdiği türküler çalındı. Bu arada Aldoğan'ın, annesinin de çok sevdiği "Gesi Bağları" türküsünü askerlerle seslendirdiği sırada duygulu anlar yaşandı. Askerler ile öğretmenlerin birlikte halay çektiği Anneler Günü'nde, annelerinden uzak askerlere anı olarak kalacak güzel bir gün yaşatıldı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, "Marmaris ilçesindeki yöneticiliğimde hayata geçirdiğim geleneği burada da gerçekleştirmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Mehmetçiklerimizi sanki anne evinde uyanmış gibi hissettirelim istedik. İnşallah onlara bu duyguyu yaşatmışızdır. Kahraman vatan evlatlarımızın anne hasretini gidermeye çalıştık. Bir asker kızı olarak bu özel günde de kendimi bir asker annesi olarak görüyorum. Anneler Günü'nde, annelerinden uzak askerlerimizle beraber olarak onlarla birlikte kahvaltı yapmak istedik. Annelerinden uzak vatanımızın bu güzel köşesi Zonguldak da vatani görevini yapan askerlerimize minnettarız. Onların gurbetteki anneleri biziz. İyi ki varlar... Bu vesileyle başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve beraberindekilere gerçekleştirdikleri organizasyondan dolayı, Aldoğan da kendilerine destek verdikleri için teşekkür ettiler. - ZONGULDAK

Mehmetçiklere Anneler Günü'nde anne kahvaltısı
Mehmetçiklere Anneler Günü'nde anne kahvaltısı
Mehmetçiklere Anneler Günü'nde anne kahvaltısı

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Kaynak: İHA

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