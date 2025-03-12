Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan İftar Programında Proje Bilgilendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan İftar Programında Proje Bilgilendirmesi

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu\'ndan İftar Programında Proje Bilgilendirmesi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, iftar programında belediyenin geçmişte yaptığı hizmetler ve gelecekteki projeleri hakkında bilgi verdi. Katılımcılar arasında siyasi parti temsilcileri de yer aldı. Başkan, yapılan yatırımlar ve yeni projelerle Kayseri'ye katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.

12.03.2025 13:55  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve aileleriyle iftarda bir araya gelerek 6 yıl içinde yaptığı hizmetler ve yapacağı yeni projeler ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.

Programa AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, YRP İlçe Başkanı Mustafa Ulu, MHP İlçe Başkanı Murat Titizbaş, CHP İlçe Başkanı Turan Arık, İYİ Parti İlçe Başkanı Tuncer Küçük de katıldı.

Melikgazi'ye yapılan hizmetlerin el birliği ile uyum içinde yapıldığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmet yaptık. Pandemi, deprem gibi zor günlerden geçtik. Rabbim bir daha ülkemize böyle kötü günler göstermesin. Melikgazi olarak Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyeyiz. Mesai arkadaşlarım ve meclis üyelerimizin desteği ile rekor hizmetler yaptık. Göreve başladığımızda '80 günde 80 park yapacağız' dedik. Şimdiye kadar ise 4 milyon metrekare alanı yeşillendirdik. Yaptığımız park sayısı da 270'i geçti. Birçok mahallemize binlerce çınar ağacı diktik. Melikgazi'ye 15-20 yıl kazandırdık. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Yeniköy, Esentepe, Kocatepe Mahallelerimizde yeni okullarımızın temelini atıyoruz. Çocuklarımız en iyi okullarda eğitim alacaklar. Türkiye'de 100 yıl önce yarım kalan hikaye yeniden yazılacak. Melikgazi Belediyesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz ile Türkiye'nin en iyi okulunu Kayseri'ye kazandırıyoruz. Bunun yanına inşallah ilk defa Kayseri'de olacak Havacılık ve Uzay Bilimleri Ortaokulumuzu kazandıracağız. Teknopark'ın tam karşısına Teknoloji Lisesi ve Dahiler Koleji yapacağız. Dolayısıyla Kayseri'ye, havacılık ve sanayi sektörüne yön verecek çocuklarımız bu okullarda okuyacak. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz ise çok güzel oldu, gençlerimiz çok seviyor ve aktif kullanılıyor. Buralarda ücretsiz gönüllü öğretmenlik hizmeti de başlatıyoruz." dedi.

Türkiye'de en fazla aile sağlık merkezi yapan belediye olduklarını da hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"İlçemizde ilçe sağlık merkezi sayımız 15'i geçti. Bahçelievler Mahallemize Bölgesel Adli Tıp Merkezi kuruluyor. Biz de hemen yanına yeni bir sağlık merkezi yapıyoruz. Birçok mahallemize sosyal tesis yaptık. Yakında açacağımız ve yeni yapacağımız sosyal tesislerimiz var. Camiler, Kur'an kurslarımız gibi diğer projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Çarşı Melikgazi'miz ise en gözde projelerimizden. İnşallah yakında açacağız. Tarihi Gön Han, Köşk Medrese gibi tarihi yapılarımızın restorasyonunu yaptık. Bunları da açacağız. Dolayısıyla koştur koştur hizmet yapıyoruz. Eski Dedeman Okulumuz yerine 7 bin metrekarelik park yaptık. Şehir merkezi nefes aldı. Yanındaki Nazmi Toker Okulumuzu da restore ederek sanat merkezi yapıyoruz. Birçok açılışımız bu yıl olacak. O yüzden 2025 yılını Melikgazi yılı ilan ettim. Meclis üyelerimizle ele ele verip 2029 yılına kadar hep birlikte Melikgazi'mize hizmet edeceğiz. Uyum içinde çalışan birçok kararın oybirliği ile alındığı nezih ve seviyeli bir Meclisimiz var. Tüm Meclis üyelerimize destekleri ve emekleri için teşekkür ederim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan İftar Programında Proje Bilgilendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Ukrayna’nın ardından Kosova da NATO’nun kapısını çaldı Ukrayna'nın ardından Kosova da NATO'nun kapısını çaldı
Mardin’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı
Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi Şenol Güneş’ten imza törenine damga vuran espri Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
DHKP-C’ye finans operasyonunda bir CHP’li başkan yardımcısı daha gözaltına alındı DHKP-C'ye finans operasyonunda bir CHP'li başkan yardımcısı daha gözaltına alındı

13:28 Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
13:22 İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
18:28 Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
18:25 Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
18:16 Ukrayna’nın ardından Kosova da NATO’nun kapısını çaldı Ukrayna'nın ardından Kosova da NATO'nun kapısını çaldı
18:01 Mardin’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
17:31 Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı
17:25 Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi Şenol Güneş’ten imza törenine damga vuran espri Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
17:14 DHKP-C’ye finans operasyonunda bir CHP’li başkan yardımcısı daha gözaltına alındı DHKP-C'ye finans operasyonunda bir CHP'li başkan yardımcısı daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 13:58:00. #7.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan İftar Programında Proje Bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.