Melikgazi Belediyesi Turan Mahallesi'ne yeni sosyal tesisler kazandırdı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Turan Mahallesi'ne yeni sosyal tesisler kazandırdı

Melikgazi Belediyesi Turan Mahallesi\'ne yeni sosyal tesisler kazandırdı

Melikgazi Belediyesi, Turan Mahallesi'ne İkinci Bahar Evi, Akıl Küpü Kütüphanesi ve Sosyal Tesis'i kazandırdı. Açılış törenine mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 5 yılda ilçeye 15 adet sosyal tesis kazandırdıklarını belirtti ve yeni dönemde de güzel işler yapacaklarını söyledi. AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da tesisin Turan halkına hayırlı olmasını diledi.

18.03.2024 09:05  Güncelleme: 09:10
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Melikgazi Belediyesi'nin Turan Mahallesi'ne kazandırdığı İkinci Bahar Evi, Akıl Küpü Kütüphanesi ve Sosyal Tesis'in açılış töreni mahalle halkının katılımı ile gerçekleştirildi.

İlçeye 5 yılda 15 adet sosyal tesis kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle cumhur ittifakının birlikteliği ile ilçemize 5 yılda güzel hizmetler yaptık. Turan Mahallemize muhtarlık, ikinci bahar evi, kütüphanemiz, morgu ve abdesthanesi ile birçok hizmetin verileceği çok güzel bir sosyal tesisi kazandırmış olduk. Kayseri Milletvekilimiz Sayın Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin, ilçe teşkilatımız ve cumhur ittifakı meclis üyesi adaylarımızın katılımıyla tesisimizi hizmete açtık. Hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın desteğiyle bizim motivasyonumuz daha da artıyor. 5 yıla pek çok önemli hizmeti sığdırmış ve ilçemize kazandırmış olmanın gururu ile inşallah yeni dönemde de ilçemiz için güzel işler yapacağız. Ağırnas, Büyükbürüngüz, Gesi, Vekse'den başlayarak yeni dönemde inşallah güzel işlerimiz olacak. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Turan Mahalle Muhtarımız Sayın Hasan Soykan'a misafirperverliği için teşekkür ederiz." dedi

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da bir konuşma yaparak, "Mustafa Başkanımız Turan Mahallesi'ne çok güzel bir tesis kazandırmış. Turan'ın eksiklerini hem kendileri hem de Büyükşehir Belediyemiz biliyor. Eksikleri gidermeye çalışıyorlar ama buraya yeni hizmetler de yapmaya devam edecekler. Bu güzel tesisin Turan halkına hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Turan Mahalle Muhtarı Hasan Soykan da, "Mustafa Palancıoğlu Başkanımız 5 yıldır mahallemize güzel hizmetler yaptı. Mahallemize içinde kütüphanesi, ikinci bahar evi, morgu ve abdesthanesi olan güzide eseri kazandırdı. Emekleri için çok teşekkür ederim." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Turan Mahallesi'ne yeni sosyal tesisler kazandırdı - Son Dakika

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