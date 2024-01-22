Melikgazi Belediyesi Karne Şenliği Düzenliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; düzenleyecekleri Karne Şenliği çerçevesinde, çocuklara özel kukla, palyaço, Hacivat-Karagöz, tiyatro, maskot bando, canlı müzik, yarışmalar gibi birçok etkinlik yapılacağını söyledi.

Etkinlik dolu şenlikte çocukların hem eğleneceğini hem de sosyalleşeceğini söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak, öğrencilerimiz için birçok kültür sanat etkinliği düzenliyoruz. Çünkü öğrencilerimizi çok seviyoruz. Tatil başladı, şimdi doyasıya eğlenme vakti. Yarıyıl tatilinde öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerin olduğu Karne Şenliği'nde bir araya getiriyoruz. Yorucu bir dönemi geride bırakan öğrencilerimiz için güzel, dolu dolu bir karne şenliği düzenliyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için. Çocuklar bir yandan oyun oynayıp dönemin yorgunluğunu atarken bir yandan da palyaço, sihirbaz, maskot, canlı müzik, çekilişler, yarışmalar gibi birçok etkinlik ile unutulmaz anlar yaşayacak. Programda çocuklarımıza pamuk şeker, patlamış mısır gibi çeşitli ikramlarımız olacak. Etkinliklerimiz, 25 Ocak Perşembe Tınaztepe Sosyal Tesisi'nde, 26 Ocak Cuma Danışmentgazi'de ve 29 Ocak Pazartesi Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde 13.30 ile 16.00 arası düzenlenecek. 27-28 Ocak tarihlerinde ise Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda saat 14.00'te Küçük Prens tiyatro oyunu sergilenecek. Eğlenmek isteyen tüm öğrencilerimizi şenliğimize bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ