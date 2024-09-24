Melikgazi Belediyesi, TEKNOFEST\'e Rekor Destek Veriyor

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Melikgazi Belediyesi 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleşecek olan uzay ve havacılık festivali TEKNOFEST'e gidiyor.

2022 yılında 33 takıma 1 milyon TL, 2023'te 20 projeye 1,5 milyon TL destek veren Melikgazi Belediyesi, bu yıl 36 takıma rekor bir rakamla tam 2,5 milyon TL teknolojik destek veriyor. Teknolojik alanda pek çok projenin yarışacağı TEKNOFEST'te hayallerinin peşinden gidecek öğrencilere destek olan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, TEKNOFEST'te stant açacaklarını belirterek şunları söyledi:

"TEKNOFEST'e proje üreten gençlerimize rekor desteklerimizi sürdürüyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak olan 20 üniversite, 7 lise, 9 ilkokul olmak üzere toplam 36 takıma toplam 2.500.000 lira destek veriyoruz. Geçen sene Kayseri'den TEKNOFEST'te stant açan tek belediye biz olmuştuk. İHA'lardan, SİHA'lardan, yapay zekaya kadar birçok AR-GE projemiz TEKNOFEST'e gidiyor. İnşallah bu yıl da stantımızı açarak yine güzel sonuçlara imza atacak; Melikgazi Belediyemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Üreten, gelişen, hayallerinin peşinden koşan gençlerimizin her zaman yanındayız. 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da buluşalım." - KAYSERİ