Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği\'nin Ortaklaşa Düzenlediği Klasik Otomobil Buluşması Başlıyor

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Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği'nin ortaklaşa düzenleyeceği Klasik Otomobil Buluşması, 30 Ağustos Cuma günü başlıyor. Türkiye'nin her bölgesindeki klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek olan buluşma, nostaljik araçların büyüleyici dünyasını ziyaretçilere sunacak. 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Klasik Otomobil Buluşması'nda yüzlerce araç klasik otomobil severlerle buluşacak.

Buluşmaya katılacak olan vatandaşlar, bu eşsiz otomobilleri yakından görme fırsatı bulacak ve otomobil meraklılarıyla keyifli anlar paylaşacak. Ayrıca, festival boyunca çeşitli etkinlikler, gösteriler ve de konser düzenlenecek.

Melikgazi Belediyesi birçok keyifli etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Klasik otomobillere olan ilgiyi artırmayı ve bu kültürü yaşatmayı hedeflediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Bunlardan en önemlisi klasik araç buluşması. Yaz aylarını klasik araç buluşması ile şenlendiriyoruz. Klasik Otomobil Buluşması etkinliğimiz 30 Ağustos Cuma tarihinde başlayacak olup 1 Eylül Pazar günü öğleden sonra saatlerine kadar devam edecek. Yüzlerce klasik aracı görebileceğiniz, fotoğraf çektirebileceğiniz, konser ve çeşitli etkinliklere katılabileceğiniz güzel bir buluşma olacak inşallah. Gençleri özellikle bekliyoruz. Gençlerimizin, internet ortamından çıkıp bu buluşmaya gelmelerini bekliyoruz. Şehrin merkezi olan Hunat Mahallemizde bulunan Dedeman Parkımızda, bu güzel araçlarla fotoğraf çektirmek, onları görmek, bilgi almak ve etkinliklere katılmak için 30 Ağustos Cuma günü tüm vatandaşlarımız Dedeman Parkına davetlidir. Klasik Otomobil Buluşmamız hayırlara vesile olsun" dedi. - KAYSERİ