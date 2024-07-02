Melikgazi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında Projesini Tamamladı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında Projesini Tamamladı

Melikgazi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında Projesini Tamamladı

TÜBİTAK tarafından desteklenerek uygulamaya desteği alan Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tasarlanan 'Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında' projesi 5 günlük eğitimin ardından tamamlandı. Proje kapsamında öğretmenlere üstün yetenekli öğrencilerin fark edilmesi ve yönlendirilmesi konularında eğitim verildi.

02.07.2024 12:32  Güncelleme: 12:33
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TÜBİTAK tarafından desteklenerek uygulamaya desteği alan Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tasarlanan "Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında" projesi 5 günlük eğitimin ardından tamamlandı.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verilen 5 günlük eğitimde öğretmenler, üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamında fark edilebilmeleri ve yeteneklerine göre yönlendirilebilmeleri için drama etkinliği, üstün yetenekli çocuklarda bilmekle alakalı gelişim, üstün yetenekli çocuklarda hissi gelişim ve karakter eğitimi gibi birçok eğitime tabi tutuldular.

TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında desteklenen proje ile üstün yetenekli öğrencilere katkı sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Ülkemizin geleceğine ışık tutacak, bilimde, sanatta, kültürde ülkemizi dünyaya tanıtacak öğrencilerimize desteklerimiz her zaman devam ediyor. Bilindiği üzere Melikgazi Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımızla adımızdan sık sık söz ettiriyoruz. 5 yıl gibi bir sürede Melikgazi'mize 21 adet okul, 15 adet kütüphane kazandırdık. Eğitim yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onlara en nitelikli eğitimi, en iyi şekilde sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Dahiler Koleji, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, Çocuk Üniversitesi gibi projelerimizi de, geleceğimize ışık tutacak gençlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için hayata geçireceğiz. Bu kapsamda üstün yetenekli öğrencilerimizin sınıf ortamında fark edilmelerini sağlayarak onları doğru şekilde yönlendirmeleri için, kıymetli öğretmenlerimize Melikgazi Belediyemiz ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile 5 günlük bir eğitim gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmeleri açısından önemini biliyor; desteklerimizi devam ettiriyoruz. Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak eğitimin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen eğitim, öğretmenlere katılım belgesi verilmesi ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında Projesini Tamamladı - Son Dakika

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