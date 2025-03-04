Melikgazi Belediyesi Yenilenen Meclis Salonu'nu Hizmete Sundı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Yenilenen Meclis Salonu'nu Hizmete Sundı

Melikgazi Belediyesi Yenilenen Meclis Salonu\'nu Hizmete Sundı

Melikgazi Belediyesi, eski meclis salonunu modern bir şekilde yenileyerek, etkinliklere ev sahipliği yapacak bir Meclis Salonu oluşturdu. Yeni salonun girişinde Mimar Sinan'ın mozaik anıtı da yer alıyor.

04.03.2025 12:13  Güncelleme: 12:15
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Melikgazi Belediyesi, eski meclis salonunu yenileyerek, bundan sonra birçok etkinliğe ve toplantıya ev sahipliği yapacak daha modern ve nitelikli bir Meclis Salonu yaptı.

Yenilenen Meclis Salonu'nun girişindeki fuaye alanında bir de Ressam Ekrem Belbaşı'nın 11 ayda parça parça işleyerek tamamladığı Mimar Sinan'ın dev mozaik anıtı da yer alıyor.

"Bu Mozaik Anıt Melikgazi'de Mimar Sinan'ın Anısını Yaşatacak"

Yenilenen Meclis Salonu'nda ilk meclis toplantısını yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak hem belediye personelimizin hem de vatandaşlarımızın nitelikli hizmet almasını sağlıyoruz. 2 aydır Meclis Salonu'muzda devam eden yenileme çalışmalarımız tamamlandı. Yeni salonumuzu bugün hizmete kazandırdık ve açılışını meclis üyelerimiz ile birlikte yaptık. Yeni Meclis Salonu'muzu sadece meclis toplantılarında kullanmayacağız. Burayı bundan sonra birçok toplantı ve etkinlikler için de kullanacağız. Başta Başkan Yardımcılarım, müdürlerim ve ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Sanata değer veren bir belediye olarak Meclis Salonu'muzun girişine bir de özel bir çalışma yaptık. Dünyaya mal olmuş mimarlık dehası Mimar Sinan'ımız Ağırnaslı. 100 yıllık bir ömre 400 civarında eser sığdıran onur ve gurur kaynağı bir Mimar Sinan'ın hemşehrisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu kapsamda onun hatırasını yaşatmak için Ressam Ekrem Belbaşı'na Mimar Sinan'ın 3x 3,75 metre boyutlarında mozaik anıtını yaptırdık. 11 ay emek vererek bu güzel esere imza attı. Kendisine emekleri için de ayrıca teşekkür ederim. Yeni Meclis Salonumuzda ilk meclis toplantımızı da yapmış olduk. Rabbim yeni salonumuzun güzel hizmetlere vesile olunmasını ve burada hayırlı kararlar alınmasını nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Yenilenen Meclis Salonu'nu Hizmete Sundı - Son Dakika

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