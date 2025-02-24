Melikgazi\'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor

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Anbar, Kazım Karabekir, Battalgazi ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki başarılı ve örnek kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam eden Melikgazi Belediyesi; Aydınlıkevler Mahallesi'nde de kentsel dönüşümle blokların yapımına başlıyor.

1 blok 72 daire, 13 dükkanı içeren kentsel dönüşüm projesi için ihale yapacaklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi olarak ihtiyaç olan tüm mahallelerimizde kentsel dönüşümü yapıyoruz. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması ve ilçe sakinlerimizin bir an önce güvenli konutlara kavuşması için çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kentsel dönüşüm yaptığımız mahallelerimizde yapıları yenilemenin ötesinde, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturuyoruz. Aynı zamanda depreme karşı dirençli yaşam alanları da oluşuyor. Melikgazi'mize değer katacak çok güzel bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Eski Çorakçılar Mahallesi yeni adı ile Aydınlıkevler Mahallesi şehrin merkezinde bulunan bir yer. Burada eski yapı stoğunu yenileyecek şekilde bir çalışmaya başlıyoruz. Bu mahallemizde de diğer kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerdeki gibi modern, sağlam ve konforlu binalar yapacağız. Bunun için geçtiğimiz yıl ömrünü tamamlamış yapıları yıkmıştık. Bu kapsamda yeni bloklarımızı yapmak için ihale düzenliyoruz. 11 Mart Salı günü saat 11.30'da 72 daire, 13 dükkan için ihalemizi gerçekleştireceğiz. İnşallah yeni kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan sonra Kayseri'ye prestij katacak yeni bir mahalle daha kazandıracağız. İlçemize ve Kayseri'mize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ