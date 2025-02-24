Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor

Melikgazi\'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor

Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesine başlıyor. Proje kapsamında 72 daire ve 13 dükkan içeren bir blok inşa edilecek. Belediye Başkanı Palancıoğlu, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları yaratacaklarını belirtti.

24.02.2025 12:20  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anbar, Kazım Karabekir, Battalgazi ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki başarılı ve örnek kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam eden Melikgazi Belediyesi; Aydınlıkevler Mahallesi'nde de kentsel dönüşümle blokların yapımına başlıyor.

1 blok 72 daire, 13 dükkanı içeren kentsel dönüşüm projesi için ihale yapacaklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi olarak ihtiyaç olan tüm mahallelerimizde kentsel dönüşümü yapıyoruz. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması ve ilçe sakinlerimizin bir an önce güvenli konutlara kavuşması için çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kentsel dönüşüm yaptığımız mahallelerimizde yapıları yenilemenin ötesinde, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturuyoruz. Aynı zamanda depreme karşı dirençli yaşam alanları da oluşuyor. Melikgazi'mize değer katacak çok güzel bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Eski Çorakçılar Mahallesi yeni adı ile Aydınlıkevler Mahallesi şehrin merkezinde bulunan bir yer. Burada eski yapı stoğunu yenileyecek şekilde bir çalışmaya başlıyoruz. Bu mahallemizde de diğer kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerdeki gibi modern, sağlam ve konforlu binalar yapacağız. Bunun için geçtiğimiz yıl ömrünü tamamlamış yapıları yıkmıştık. Bu kapsamda yeni bloklarımızı yapmak için ihale düzenliyoruz. 11 Mart Salı günü saat 11.30'da 72 daire, 13 dükkan için ihalemizi gerçekleştireceğiz. İnşallah yeni kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan sonra Kayseri'ye prestij katacak yeni bir mahalle daha kazandıracağız. İlçemize ve Kayseri'mize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Melikgazi, kayseri, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:50 Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:18 Alanyaspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:58 Tokat’taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 13:08:49. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.