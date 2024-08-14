Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Betül Merd, Gesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı'na katılan kadınlara sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi verdi. - Son Dakika
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Yerel

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Betül Merd, Gesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı'na katılan kadınlara sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi verdi.

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü\'nden Uz. Dyt. Betül Merd, Gesi Kamp Merkezi\'nde düzenlenen Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı\'na katılan kadınlara sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi verdi.

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Betül Merd, Gesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı'na katılan kadınlara sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi verdi. Kahvaltının en çok atlanan öğün olduğunu belirten Merd, sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

14.08.2024 10:11  Güncelleme: 10:12
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Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Betül Merd, Gesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı'na katılan kadınlara sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi verdi.

Melikgazi Belediyesi tarafından organize edilen ve 25 kadının katıldığı seminerde Uz. Dyt. Betül Merd, sinir ve sindirim sistemi arasındaki ilişkiyi anlattı. Vücudun dengesini koruma konusunda dikkat ve bakımın önemli olduğunu belirten Uz. Dyt. Merd, "Sağlıklı olmak demek vücudun doğal dengesini korumak demektir. Yetersiz veya dengesiz beslenmek sağlığı olumsuz etkiler. Yetersiz beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğundan daha az gıda tüketilmesidir. Dengesiz beslenme bazı yiyeceklerin gereğinden fazla, bazılarınınsa gereğinden az tüketilmesidir" diye konuştu.

Kahvaltı en çok atlanan öğün

Yapılan birçok araştırmada kahvaltının en çok atlanan öğün olduğunu ifade eden Merd, şu bilgileri verdi:

"Bu daha çok ergen ve çocuk grubunda gözlenmiştir. Kahvaltı öğününü atlayanların oranı ergenlerde çocuk yaş grubuna göre, kızlarda ise erkeklere göre daha fazladır. Kahvaltı öğününün atlanmasının temel nedenleri kahvaltıya ayrılan zaman yetersizliği, sabah uyanıldığında iştahın olmaması ve ergen bireylerin vücut ağırlıkları hakkında duydukları endişe nedeniyle besin alımını sınırlamak istemeleridir."

Uz. Dyt. Betül Merd, sağlıklı beslenme hakkında önerilerde bulunarak, "Fastfood ve abur cubur tüketmeyin. Ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edin. Seyyar satıcılardan açıkta satılan ürünleri almayın. Yiyeceklerin taze olmasına özen gösterin. Doğal besinleri tercih edin. Katkı maddesi, renklendirici içeren gıdalardan uzak durun" dedi.

Seminer sonunda Uz. Dyt. Betül Merd, kadınların sorularını yanıtladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Betül Merd, Gesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı'na katılan kadınlara sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi verdi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Betül Merd, Gesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı'na katılan kadınlara sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi verdi. - Son Dakika
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