Memur maaş promosyonunda ilk rakamlar geldi: 90 ile 138 bin TL arasında

10.09.2025 11:03  Güncelleme: 14:34
Dönem Toplu Sözleşme sonrası memurların gündemi banka promosyonları oldu. DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, promosyonların 6 kat artırılmasını ve her yıl enflasyona göre güncellenmesini istedi. Cengiz, anlaşmaların 90 ila 138 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Memurlar, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme sonrasında beklentisini banka maaş promosyonlarına çevirdi. DMS Başkanı Cengiz, memur maaş promosyonlarının, 2022'de belirlenen rakamların en az 6 katına çıkarılması ve her yıl ocak ayında enflasyon oranına göre güncellenmesini talep ettiklerini açıkladı.

"BU YIL İTİBARİYLE SÖZLEŞMELERDE BİR GÜNCELLEME SÜREÇLERİ BAŞLAYACAK"

Banka maaş sözleşmelerinin 3'üncü yılının tamamlandığını belirten Cengiz, "Bu yıl itibariyle artık sözleşmelerde bir güncelleme süreçleri başlayacak. Şu ana kadar gerçekleşen ihale sonuçlarına baktığımız zaman rakamların 90 bin lirayla 138 bin lira arasına sıkıştığını, değişik rakamlarda anlaşmaların yapıldığını görüyoruz. Halbuki geçmiş ekonomik verilere baktığımız zaman, banka karlılık oranlarına baktığımız zaman, enflasyon verilerine ve memur maaş artış oranlarına baktığımız zaman aslında 2022 yılında verilmiş olan rakamların 6-7 kat artırımlı olarak bu dönemde verilmesi gerekiyor. Ancak tekliflere baktığımız zaman görüyoruz ki 3 kat ve 3 katı biraz geçen bir takım tekliflerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz" diye konuştu.

Memur maaş promosyonunda ilk ramaklar geldi: 90 ile 138 bin TL arasında

"MEMUR MAAŞ PROMOSYONLARI 6 KAT ARTIRILMALI"

Bütün reklamlarında önce halk sonra banka, bizler sizler için varız gibi söylemlerde bulunan kamu bankalarının ellerini taşın altına koymalarını istediğini vurgulayan Cengiz, "3 yıl boyunca sizin ücretleriniz artarak devam ediyor, enflasyon yaşanıyor ancak promosyonu bir kez alıyorsunuz ve kalıyor. Biz 6 kat artırımının ödenmesini ayrıca her yıl Ocak ayında enflasyon rakamlarıyla güncellenmesini ve aradaki farkın 3 yıl boyunca kamu çalışanlarına da ödenmesini istiyoruz. Ayrıca bu süreç içerisinde memurlardan talep edenlere 200 bin lira gibi bir ortalamada bir yıllık kredi verilmesini istiyoruz. 3 yıl tabii kısa bir süre değil. Bu süre içerisinde emeklilik, ölüm ve benzeri nedenle memuriyetten ayrılanlardan, defaten ödenmiş olan toplu sözleşme ücretini geri alınmamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ADALET İSTİYORUZ"

DMS Başkanı Cengiz aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri gibi, Emniyet Genel Müdürlüğümüz gibi, Adli Teşkillerimiz, 112, Göç İdaresi gibi ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı gibi özellikli teşkilatlarımız var. Bu teşkilatlarımız ülkemizin çok değişik yerlerinde, ücra köşelerinde görev yapan bu arkadaşlarımızın devletin güvenliği ve bekası için canını ortaya koyan hem emniyet teşkilatımız olsun hem silahlı kuvvetlerimiz olsun hem de diğer saydığım kurumlarımız olmak üzere bankalarımızın bu konularda hassas davranmasını istiyoruz. Bu rakamların banka karlılık oranıyla ölçülmesi yerine biraz da bu kurumların özellikleri itibariyle bir hassasiyet gösterilerek bu rakamların verilenmesini ve ödenmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz, adil olunmasını istiyoruz. Çünkü bu kurumlarda çalışan arkadaşlarımız, kamu çalışanları bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Banka kar elde etmek için bu kurumlarda promosyon ödemesi yapmamalı. Tamamen bu kurumlarda çalışanlara olan vefa borcunu da ödemelidir. Bu nedenle biz biraz önce saymış olduğumuz kurumlarımıza yönelik bir ayrıcalık bir hassasiyet bankalarımızdan bekliyoruz. Burada karlılık amacının gütmemelerini istiyoruz.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Finans, Yerel, Banka, Memur, Kamu, Son Dakika

