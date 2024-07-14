Memur Sen Antalya Temsilcisi: 15 Temmuz direniş ve diriliş iradesinin ihaneti kuşattığı destandır

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Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "15 Temmuz direniş ve diriliş iradesinin ihaneti kuşattığı destandır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili açıklama yapan Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "15 Temmuz Darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz ihanetinin derin planlarına karşı, aziz milletimizin direnişi ve diriliş iradesi, sinsi terör örgütünün ihanetinden daha büyük ve daha cesurdu. Silahlara, tanklara, uçaklara karşı milletimizin her bir ferdi canı pahasına meydanlara aktı, ihanet şebekesinin acımasız saldırılarına karşı çıplak elleriyle direndi. 24 saatten kısa süren ihanet kalkışmasında 250 kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu. Bu süreçte şunu çok net bir şekilde idrak ettik; milletimizin irfanıyla gösterdiği direniş ve diriliş destanı, şehitlerimizin aziz hatırası, istiklal ve istikbalimizin en büyük teminatıdır. 15 Temmuz direniş ve diriliş iradesinin ihaneti kuşattığı destandır" diye konuştu.

"Memur Sen ilk dakikadan itibaren meydanlardaydı"

15 Temmuz'un, uluslararası odakların birlik ve beraberliği bozarak Türkiye'yi hizaya getirmek istediği bir darbe ve işgal girişiminin adı olduğunu belirten Başkan Miran, Memur Sen olarak ilk dakikadan itibaren meydanlarda olduklarını söyledi. Başkan Miran sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 ilde bütün teşkilatlarımızla, örgütlü yapımızla küresel vesayetin maşası FETÖ'cü hainlere karşı direnişe katıldık. Gönüldaşlarımız, kardeşlerimiz Prof. Dr. İlhan Varank'ı, Yusuf Elitaş'ı, Ali Alıtkan'ı, Cuma Dağ'ı ve Kutlu Nebi'yi şehit verdik. Ama milletimizle birlikte vatanımızı, küresel şer odaklarının inisiyatifine terk etmedik. Her 10 yılda bir darbeyle hizaya getirilmek istenen Türkiye'miz için 15 Temmuz bir dönüm noktası ve yeniden dirilişin, küresel şer şebekesi ve maşaları için ise sonsuz bir kabusun ilk adımı oldu. Küresel şer odakları kavgayı kaybetse de emellerinden vazgeçmedi. Türkiye'ye istediklerini yaptırmak için çeşitli yol ve yöntemlere başvurmaktan geri durmadı."

"Darbe kalkışması aklanmaya çalışıldı"

Darbe kalkışmasını meşrulaştırmaya çalışıldığını ve kontrollü darbe söylemleriyle FETÖ ihanetinin aklamaya çalışıldığının altını çizen Miran, "FETÖ'den hareketle mütedeyyin camiayı töhmet alında bırakan algı çalışmalarına tanık olduk. Tüm bunların yanı sıra ekonomik saldırılardan siyasi kumpaslara, terör saldırılarından algı operasyonlarına kadar her alanda farklı kalkışmalarla sonuç almayı denediler. Bugün de benzer bir girişimin sığınmacılar, İslamofobi ve yabancı karşıtlığı üzerinden toplumsal kaos oluşturmak için sahnelendiğini görüyoruz. Ancak milletimizin birliğini, beraberliğini hedef alan bu tür girişimler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olamayacaktır. Aziz milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu irade, vatan topraklarına ve geleceğine sahip çıkma irade ve feraseti her oyunu bozduğu gibi bu oyunları da boşa çıkaracaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA