Memur-Sen Eylem Düzenledi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Ön müzakere toplantılarının ardından Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini dün açıklamıştı. Hükümetin 2026 ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikici altı ayı için 4 zam teklifi, Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul görmedi. Memur-Sen tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak eylem gerçekleştirildi. Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri katıldı.

"Geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor"

Eylemde bir açıklama yapan Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, memur ve memur emeklilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerektiğini belirterek, "2026 yılının 1'inci 6 ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam; 2'nci 6 ayında yüzde 20 oransal zam teklif ettik. 2027 yılının 1'inci 6 ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam; 2'nci 6 ayında yüzde 15 oranında artış teklif ettik. Refah payı istedik, çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor. Taban aylığa zam istedik, çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyor. Oransal zam istedik, çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor. Enflasyon oranında zammın zam olmadığını işverenin kabul etmesi gerekiyor. Bu hususlara ilave olarak, ilave 1 derece verilmesini, aileyi koruyacak tekliflerimizin kabul edilmesini, 1'nci dereceye 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"8. Dönem Toplu Sözleşme, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır"

Akademisyenlerin, şube müdürlerinin, şef ve amirlerin mali ve özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğine de vurgu yapan Öylek, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak uygun hizmet sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteği sözünün yerine getirilmesini, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz. Seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılmasını, bütün gelirlerimizin emekliliğe esas sayılmasını, 4688 Sayılı Kanun'un revize edilmesini istiyoruz. Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istiyoruz. Toplu Sözleşme Masası adaleti tesis edecek, bu dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak güce sahiptir. 8. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalı, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır. Toplu sözleşme masasının 1 haftadan az süresi var. Bunun için İşveren Heyeti zaman kaybetmeden çalışma barışını sağlayacak, müzakereye uygun, adil teklifi masaya sunmalıdır."

Memur-Sen tarafından gerçekleştirilen eylem, konuşmaların ardından sona erdi. - ANKARA