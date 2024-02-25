Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge verilmeli

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek göstergeyi vermeyi kayıt altına alan hüküm karara yansıdı. Bunu ötelemeden harekete geçirmek ve birinci dereceye yükselen kamu görevlisine 3600 ek göstergeyi vermek lazım" dedi.
Ankara'da gerçekleştirilen Memur-Sen 8'inci Türkiye buluşması, ikinci gününde Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Çalıştayı ile devam etti. Çalıştaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yönetim kurulu üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, il temsilcileri ve şube başkanları katıldı.
"Emekçilerimizin sağlığını korumak noktasında hepimize göz ardı edemeyeceğimiz ve maliyet olarak göremeyeceğimiz sorumluluklar düşüyor"
Burada konuşan Yalçın, insan ve insan sağlığının Memur-Sen'in en önemli gündem başlıkları olduğunu ifade ederek, "Emek, alın teri ve helal kazanç gayreti ve mücadelesi içerisinde olan emekçilerimizin sağlığını korumak, hayat şartlarını iyileştirmek ve iş güvenliğine dair tedbirleri artırmak noktasında hepimize göz ardı edemeyeceğimiz ve maliyet olarak göremeyeceğimiz sorumluluklar düşüyor. Türkiye özellikle son 20 yıllık süreçte; yatırım, üretim ve istihdam noktasında pandemi ve doğal afetlerin yakıcı etkilerine rağmen dünyada emsaline az rastlanır bir büyüme, gelişim ve dönüşüm yaşıyor. Bu, ülke ve millet olarak hepimizi gururlandırıyor. Elbette mali imkanlar, ekonomik fırsatlar ve hedefler kadar beşeri sermaye imkanı ve insani gelişim endeksi de önemli bir adım olarak karşımızda yer almaktadır" diye konuştu.
"Birinci dereceye yükselen kamu görevlisine 3600 ek göstergeyi vermek lazım"
Lisans ve ön lisans mezunu, teknik hizmet sınıfında yer alan tekniker ve teknisyenlerin ek göstergelerinin 3600 ek göstergeye çıkarılması için gerek komisyon aşamasında geren genel kurul aşamasında adaletsizliği dile getirdiklerini vurgulayan Yalçın, "Sesimizin duyulması geç de olsa; adaletsizliğin görüldüğünü ve haksızlığın giderilmesi için doğru adımın atıldığını göstermiştir. 7. Dönem Toplu Sözleşme Toplantı Tutanağı ile 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek göstergeyi vermeyi kayıt altına alan hüküm karara yansıdı. Bunu ötelemeden harekete geçirmek ve birinci dereceye yükselen kamu görevlisine 3600 ek göstergeyi vermek lazım. Düzenleme, Sadece ek göstergeleri kapsamamalı, tazminat yansıtma oranlarının da adil ve makul bir seviyede düzenlenmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Genel Başkan Yalçın, toplu sözleşme masasında tüm hizmet kollarında yetkili olan Memur-Sen'in görüşleri alınmadan yapılan düzenlemelerin sistem içerisinde çarpıklığa ve çatışmaya sebebiyet verdiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Mali, sosyal ve özlük haklara ilişkin birbirine yakın ve benzer olan unvanlar arasında daha önceden yapılan farklı düzenlemeler maalesef sorunu çığ gibi büyütüyor. Toplu sözleşme kapsamında olmayan, yeterli özen gösterilmeyen talepler, sosyal taraflar dikkate alınarak kamu işvereni tarafından masaya getirilseydi ölçüp biçer, oluşturabileceği eşitsizlikleri söyler, adaletsizliklerin giderilmesini sağlardık." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge verilmeli - Son Dakika
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