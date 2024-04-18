Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın beraberindeki heyet ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan görüşmede Genel Başkan Ali Yalçın ve Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ve Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan katıldı.

Toplantıda; 7. Dönem Toplu Sözleşme'de hüküm altına alınan ve uygulanmasında aksaklıklar bulunan başta Koruyucu Giyim kazanımının önündeki engellerin kaldırılması olmak üzere; AYM tarafından iptal edilen ve iki aydır 345 lira eksik ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin ek protokolle düzenlenmesi ve çalışmaları başlayan fakat nihai sonuca henüz ulaşmayan 4688 sayılı Kanun'un güncellenmesi, evrensel ilke ve normlara uyumlu hale getirilmesine ilişkin talepler Bakan Işıkhan'a iletildi.

"Kanuna aykırı hareket ediliyor"

Genel Başkan Yalçın; Türkiye'nin yüzyılında emeği, emekçiyi ve emek örgütlerini korumaya yönelik önlemler alınarak 4688 sayılı kanun sendikal haklara ve kavramlara uyumlu olarak güncellenmeli, Toplu Sözleşme masasına ve taraflarına tanınan haklar artırılarak, süre, kapsam ve örgütlenme özgürlüğü boyutuyla sınırlamalar gözden geçirilmelidir. Genel toplu sözleşme ve 11 hizmet kolunda yetkili sendikalarımızın 40'a yakın maddesi ya eksik ya da tamamen uygulanmıyor. Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve Toplu Sözleşme Kanununa aykırı hareket ediliyor" dedi.

Yalçın, CHP'nin talebi ve AYM'nin kararı doğrultusunda iptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesi konusuna da değinerek şunları söyledi:

"2 milyon 200 binden fazla kamu görevlisini aylık 345 lira zarara uğratan iptal kararı bir an önce düzeltilmeli. Cumhurbaşkanımızın bu konunun çözümüne ilişkin beyanını da esas alarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne; emekçilerin haklarının korunduğu, kayıplarının önlendiği bir düzlemde girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyu çözmek için Bakanlık ile bir araya gelerek ek protokol yaparak sorunu kökten çözmeliyiz."

"Gereken adımları atacağız"

Bakanlık olarak kendilerine iletilen talepleri değerlendirdiklerini ve sorunların çözümü noktasında gereken adımların atılacağının altını çizen Vedat Işıkhan, "Çalışma barışının sürdürülmesi ve kamu çalışanlarımızın haklarının korunması yönelik adımlarımızı sosyal paydaşlarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından 7. Dönem Toplu Sözleşme'de kayıt altına alınan; 4688 Sayılı Kanun'un güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesi noktasında 10 başlıkta alanında uzman akademisyenler, hukukçular ve uzmanlar tarafından hazırlanan "Uluslararası Normlar Işığında Kamu Görevlileri Sendikacılığı ve Toplu Sözleşme Düzeni Karşılaştırmalı Analiz Seti 4688" çalışması Bakan Vedat Işıkhan'a iletildi. - ANKARA