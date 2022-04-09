Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

09.04.2022 00:57
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve il yöneticilerini makamında ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve il yöneticilerini makamında ağırladı.

Sendika faaliyetlerini önemseyerek çalışanlarını gözeten Başkan Büyükkılıç, kadim kent Kayseri için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarette Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a Eğitim Bir Sen Kayseri İl Başkanı Aydın Kalkan, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kayseri İl Başkanı Mehmet Karakaş ve il teşkilat üyeleri de eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Salonu'nda gerçekleşen ziyarette sendika faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşan Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyete Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Yalçın da Başkan Büyükkılıç'a sivil toplum kuruluşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda memnuniyetini dile getiren Büyükkılıç, Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Yalçın'a günün anısına el dokuması kilim hediye etti.

Başkan Büyükkılıç Yalçın'ı Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından başkanlık fuaye alanında açılan tezhip, minyatür ve edirnekari gibi eserlerin sergilendiği 'Saye-İ Ramazan' adlı Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi'ni de gezdirdi. Büyükkılıç, Yalçın'a burada da ebru tablo hediye etti. - KAYSERİ

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Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
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