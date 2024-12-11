Memur ve Emekli Maaş Talepleri - Son Dakika
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Memur ve Emekli Maaş Talepleri

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Hürriyetçi Eğitim Sen, memur maaşlarının 60 bin, emekli maaşlarının 40 bin TL’den az olmaması gerektiğini açıkladı.

11.12.2024 16:30
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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Hürriyetçi Eğitim Sen Sinop Temsilcisi Leyla Koçak, "Memur için şu anda 60 binden aşağı bir maaş olmaması gerekiyor. Memur emeklisi için ise kesinlikle 40 binden aşağı maaş olmaması gerekiyor. Hükümet yetkilileri eğer halkımızın bu isteklerine cevap vermek istiyorlarsa, halkın içinden olmak istiyorlarsa bu dilekleri düşünmeliler ve oturup konuşmalılar" dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Sinop Temsilcisi Leyla Koçak, ilave ek ödemelerin emekli memurlara yansıtılması ve yetersiz kalan zam oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçak, şöyle konuştu:

"Biz konfederasyon olarak zaten Türkiye geneli anketler düzenledik. Bu anketler sonucunda kesinlikle memur ve memur emeklileri kredi kartı, kredi borcuyla boğuşmakta. Onun dışında TÜİK'in söylediği rakamlarla halkın karşılaştığı rakamlar arasında çok fazla fark olduğunu zaten gördük. Memur için şu anda 60 bin TL'den aşağı bir maaş olmaması gerekiyor. Memur emeklisi için ise kesinlikle 40 bin TL'den aşağı maaş olmaması gerekiyor. Hükümet yetkilileri eğer halkımızın bu isteklerine cevap vermek istiyorlarsa, halkın içinden olmak istiyorlarsa bu dilekleri düşünmeliler ve oturup konuşmalılar. Memuru ve memur emeklisini biraz da olsa refaha konuşturacak çözümler üretmeliler."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Sinop, Memur, Son Dakika

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