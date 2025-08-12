Memurların Toplu Sözleşme Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Memurların Toplu Sözleşme Yürüyüşü

Memurların Toplu Sözleşme Yürüyüşü
12.08.2025 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Memurları Konfederasyonu, bakanlık önünde zam teklifini protesto etti, 'ölüm ilanı' dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürüdü. Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel, "Bu teklif, emeklinin 4 duvar odasında çıkmasını sağlayacak, yüzünü güldürecek bir teklif değildir" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken Kamu İşvereni'nin 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürüdü. Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel ve beraberindekiler üzerinde "Memur, Emekli" yazılı tabutla bakanlık önüne geldi.

Grup adına açıklamada bulunan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Demirel, Kamu İşvereninin verdiği teklifin memur ve emekli adına kesin ölüm ilanı olduğunu belirtti.

"Memur ve emekli göstermelik, laf olsun diye yapılan bu toplu sözleşme tiyatrolarından bıktı"

Verilen teklifin sorumlusunun, 7 toplu sözleşme döneminde memura ve emekliyi yarı yolda bırakan yetkili konfederasyon olduğunu dile getiren Demirel, "Bugün Yetkili Parti Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın açıklamasında: 'Müzakere sürecinde iyi niyet yerine görüşmelerin sıkıştırılıp oyalandığını görürsek bu durumu yetkili organlarımızda tartışır gereği neyse eksiksiz yaparız' demiş. 7 dönemdir, aynı lakırdı. Rüzgar yapmaktan başka, bilinen replikleri tekrarlamaktan başka, aynı senaryonun pasajlarından başka yeni hiçbir şey yok. Biz memur ve emekliler olarak Ali Yalçın'a soralım. Ne yaparsınız mesela. Hükümet yüzde 3 teklif ettiğinde, 'bu teklife kapalıyız, bu teklif kabul edilemez' deyip, gece yarıları koşa koşa gidip yüzde 3,5 zamma imza mı atarsınız? Yoksa klimalı salonlarda kendi kendinize açıklama mı yaparsınız? Hafta sonu veya öğle yemek molasında grev mi yaparsınız? Ne yapacaksınız. Memur ve emekli göstermelik, laf olsun diye yapılan bu toplu sözleşme tiyatrolarından bıktı. Sizden de bıktı. Hükümet ile iş birliği yapmanızdan, memur ve emeklinin her defasında yüzünü kara çıkarmanızdan bıktı" ifadelerini kullandı.

"Bu teklif, emeklinin yüzünü güldürecek bir teklif değildir"

Kamu işvereni tarafından açıklanan rakam, gerçek hayat pazarında karşılığı olmayan bir rakam olduğuna dikkati çeken Demirel, "Bu teklifle, memur; maaşının yarısını kiraya verecek, kalan yarısıyla faturalar ve temel ihtiyaçlar arasında boğulacaktır. Bu teklif alım gücünü yükselten, emeğe değer veren bir teklif değildir. Emekli; ilaç, kira, gıda üçgeninde sıkışacak, çocuklarının desteğine muhtaç hale gelecektir. Bu teklif, emeklinin 4 duvar odasında çıkmasını sağlayacak, yüzünü güldürecek bir teklif değildir. Çocuklarımızın beslenme çantaları daha da hafifleyecek, Gençlerimizin gelecek hayalleri suya düşecektir. Bu teklif geleceğimiz olan gençlerimizin hayal kurmasını, hayallerinin peşinden koşan gençlik olmasını sağlayacak teklif değildir. Bu teklif enflasyon kadar artış döneminin sona erdiği bir teklif değildir. Kısacası bu teklif ne çarşı pazarı, ne eğitim, ne sağlık, ne gıdayı, ne ulaşımı, ne de hayatı içinde barındıran tekliftir" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, üzerinde "memur" ve "emekli" yazılı beraberinde getirdikleri tabut arkasında gıyabi cenaze namazı kıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Yerel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memurların Toplu Sözleşme Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi
Fenerbahçe’ye Konuk Olacak Feyenoord’un Teknik Direktörü Van Persie’den Açıklamalar Fenerbahçe'ye Konuk Olacak Feyenoord'un Teknik Direktörü Van Persie'den Açıklamalar

17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
23:41
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
23:34
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
23:19
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
23:14
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
23:03
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
22:50
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
22:43
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni kaleci transferini açıkladı
Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni kaleci transferini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 17:36:24. #7.13#
SON DAKİKA: Memurların Toplu Sözleşme Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.