Menderes Belediyesi, Atatürk Caddesi\'nde asfaltlama çalışmalarına başladı

Menderes Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sürdürdüğü Meydan Projesi'nde ikinci etap çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda Atatürk Caddesi asfaltla buluşuyor.

Proje kapsamında ilk etap çalışmalarında ilçe meydan düzenlemesi ile kaldırım çalışmaları sona ererken, ikinci etap çalışmalar başlatıldı. Menderes'teki ana caddelerde asfaltlama çalışmaları hız kazandı. İlçenin en işlek caddelerinden İnönü Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarının sona ermesinin ardından Atatürk Caddesi de yenileniyor. Yenileme çalışmaları çerçevesinde ilçe girişinden başlayan asfaltlama Menderes'in merkezine kadar devam edecek.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Menderes'imizin her noktasında sürdürdüğümüz yol yapım çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Planlı bir şekilde gerçekleşen çalışmalarda yollarımız yenilenirken yeni yolları da ilçemize kazandırıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa sürdürdüğümüz Meydan Projemizde de ikinci etap çalışmalarımıza başladık. Amacımız ilçe merkezimizin en işlek caddelerinde yollarımızı yenilemek. Bu kapsamda İnönü Caddemizi asfaltla buluşturmuştuk. Şimdi de Atatürk Caddemiz'i asfaltla kaplıyor, yolumuzu yeniliyoruz. Hızlı şekilde çalışmaları tamamlayarak yolumuzu yenilenmiş haliyle kullanıma açacağız, Menderes'imize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.