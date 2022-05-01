Menderes Belediyesi'nden Çocuklara Bayramlık Hediye - Son Dakika

Menderes Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğüne bağlı ekip arkadaşlarım ihtiyaç sahibi ailelerimizin talepleri doğrultusunda ailelerimize, bir kupon veriyor. Ailelerimiz bu kuponlarla çocuklarına gönüllerinden geçen bayramlıkları alarak çocuklarını mutlu ediyorlar. Biz de buna vesile olduğumuz için ayrıca mutlu oluyoruz" dedi.

Menderes Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aracılığıyla ihtiyaç sahibi bayramlık kıyafet desteğinde bulunduğunu duyurdu. Başkan Kayalar şöyle konuştu:

"Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğüne bağlı ekip arkadaşlarım ihtiyaç sahibi ailelerimizin talepleri doğrultusunda ailelerimize, bir kupon veriyor. Ailelerimiz bu kuponlarla çocuklarına gönüllerinden geçen bayramlıkları alarak çocuklarını mutlu ediyorlar. Biz de buna vesile olduğumuz için ayrıca mutlu oluyoruz."

"RAMAZAN AYI BOYUNCA BİNLERCE AİLEYE ERZAK PAKETİ DESTEĞİNDE BULUNDUK"

Ramazan ayında yapılan desteklere değinen Kayalar, "Bereketin ve huzurun yaşandığı bu mübarek günlerde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasını istedik ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürdük. Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğüne bağlı ekip arkadaşlarımla birlikte Ramazan ayı boyunca binlerce aileye erzak paketi ve alışveriş kartı desteğinde bulunduk" diye konuştu.