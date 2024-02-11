Aksaray\'da Usta Sanatçıların Eserlerini Çalan Genç Müzisyen

Aksaray'da 10 yaşındayken usta sanatçılara ait türkü ve bestelerin bağlamalı melodilerini dinleyerek bağlama çalmayı öğrenen Menderes Elçin, düğünlerde sahne alarak çaldığı ve seslendirdiği eserlerle geçimini sağlıyor.
Aksaray'da 10 yaşında Neşet Ertaş, Neşet Abalıoğlu, Cengiz Özkan ve Musa Eroğlu gibi usta sanatçıların türkü ve bestelerinin bağlama melodilerini dinleyen 24 yaşındaki Menderes Elçin, türkülerden etkilenerek bağlama çalmak istedi. İlkokul çağında biriktirdiği harçlıklar ile kendine ait ilk bağlamasını alan Elçin, usta sanatçıların bestelerini taklit ederek ilk başlarda akort yapmayı öğrendi. Akortlarda başarısız olsa da hayalinden vazgeçmeyen genç zamanla akort uyumunu da sağladı. Akortlarla birlikte kulak aşinalığını fark eden genç dinlediği her türküyü notalarına ayırarak bağlama çalmayı geliştirdi. Şimdilerde dinlediği her türküye kulak aşinalığı ile eşlik eden Menderes Elçin, bağlaması ile geçimini sağlamaya başladı. Usta sanatçıların türkü ve bestelerinin yanı sıra oyun havaları da seslendiren genç düğünlerde sahne alarak çalışıyor. Gittiği düğünlerde davetlilerin istek türkü ve oyun havalarını kulak aşinalığı ile seslendiren genç, kazandığı düğün ücreti ve bahşişlerle geçimini sağlıyor.
10 yaşında usta sanatçıları dinlediğini ve harçlıkları ile aldığı bağlama ile mesleğe başladığını belirten Menderes Elçin, "10 yaşımda bu mesleğe başladım. Öyle Neşet Ertaş, Neşet Abalıoğlu, Musa Eroğlu, Cengiz Özkan bu insanları dinledim. En çok onların bana faydası oldu. Onları dinleyerek okuldan kalan harçlıklarımla kendime bağlamamı aldım. Çalmaya çalıştım ilk başta yapamadım. Ama ümidimi yitirmedim. Devam ettim, çabaladım en sonunda rabbim verdi, Allah'a şükürler olsun. Büyüdük, geliştik şimdi çok şükür Aksaray'da düğünlere gidip geliyorum. Düğünlerden gelen paralarla geçimimi sağlıyorum. Bizim kan bağımız Kırşehir'den geliyor. Biz genelde Neşet Baba'yı dinleriz. Neşet Ertaş'ı böyle dinlerdim. Adamın saza vuruşları, türküyü söylerken o gözlerini kapatıp o duyguyu alması benim çok hoşuma gitti. O gün bugündür hep Neşet Baba'ya özenirim. Onun gibi olabilir miyim? Asla olamam. Ama o adama özenerek yaptım, çalıştım. Ben hiç kursa gitmedim. Bu büyük saydığım sanatçıları dinlerken heveslendim. Kurslara gitmedim onlardan dolayı aklımda kaldı. Şu an düğünlere gidiyorum. Düğünlerde müzikleri kesinlikle nota, hiçbir karar, hiçbir düzen olmadan kulak aşinalığıyla çalıp söylüyorum" diye konuştu. - AKSARAY
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Yerel › Aksaray'da Usta Sanatçıların Eserlerini Çalan Genç Müzisyen - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?