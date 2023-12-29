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Menemen Belediyesi, Bakırçay Üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikram ediyor - Son Dakika
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Menemen Belediyesi, Bakırçay Üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikram ediyor

Menemen Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara sağladığı desteklerin yanı sıra Bakırçay Üniversite öğrencilerine de sıcak çorba ikram etmeye başladı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, projenin öğrencilerin kış aylarında daha rahat bir şekilde derslerine devam etmelerine destek olmayı amaçladığını belirtti.

Menemen Belediyesi, Bakırçay Üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikram ediyor
29.12.2023 - 12:12,
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İzmir'in Menemen ilçesinde, dar gelirli vatandaşlara; kömür, sıcak yemek ve kıyafet gibi desteklerde bulunan Menemen Belediyesi, şimdi de Bakırçay Üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikram etmeye başladı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kış soğuklarını sosyal sorumluluk projelerimizle sıcağa çevirmeye devam ediyoruz" dedi.

Menemen Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, soğuk kış günlerinde üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Belediye ekipleri, Bakırçay Üniversitesinin Seyrek'teki kampüsünde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere sıcak çorba ikram etmeye başladı. Öğrenciler, sıcak ikramın kendilerini motive ettiğini ve kış aylarında böyle desteklerin kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, öğrencilere yönelik yapılan bu projenin, gençlerin soğuk hava şartlarında daha rahat bir şekilde derslerine devam etmelerine destek olmayı amaçladığını belirtti. Başkan Pehlivan, "Üniversite öğrencileri, kentimizin geleceği için büyük öneme sahip. Onların eğitimlerine destek olmak, kış aylarında bir nebze olsun sıcaklık katmak amacıyla her yıl sıcak çorba dağıtımı yapıyoruz. Kış soğuklarını gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile sıcağa çevirmeye devam edeceğiz. Birçok güzel projeyle insanımıza dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yeni çalışmalarıyla hep yanınızda olacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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