Menemen Belediyesinde İşten Çıkarılan İşçilere Tepki

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Menemen Belediyesinde 375 çalışanın işten çıkarılması sonrası belediye binası önünde nöbet tutan tutan işçiler, "Hani işçi dostuydun, işçi için canını verirdin?" diye sorarak, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a tepkilerini dile getirdiler.

Menemen Belediyesi, seçimlerin ardından 375 belediye personelini işten çıkardı. İşsiz kalan çalışanlar bir süredir belediye binası önünde nöbet tutarken, bugün geniş katılımlı basın açıklaması yaptılar. Belediye-İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı Erdal Kutlu yaptığı açıklamada, "Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 2021 yılında başkan vekili olarak göreve geldiğinde mevcut kadro olan 1200 kişinin çok fazla olduğunu söylemişti. Başkan vekili olarak 'işçi fazla' diyen Aydın Pehlivan, 31 Mart seçimleri öncesi yeniden seçilebilmek için insanların umutlarıyla, hayalleriyle oynayarak 3000 kişiyi işe aldı. Ardından yüzlerce emekçiyi işinden, aşından etti. Her zaman 'işçi dostu' olduğunu iddia eden, 'işçi için canımı veririm' diyen, 'emekçinin alnının teri kurumadan maaşını yatırırım' diyen Başkan Aydın Pehlivan'ın gerçek yüzü seçimlerin ardından ortaya çıktı" dedi.

Bayrama 15 gün kala İş Kanunu'nun 17. Maddesi gösterilek hukuksuz bir şekilde tazminatsız olarak çalışanların işten çıkarıldığına dikkat çeken Kutlu, "Seçimlerden hemen sonra, önce maaşlarda gecikme yaşandı, ardından vadesi gelen ikramiyelerimizin üçüncüsü ödenmedi. İşçiler arasına hayatlarının hiç bir bölümünde emeğin içinde yer almamış olanlar tarafından nifak tohumları ekildi. Derhal bu yanlıştan dönün" - İZMİR