Menemenli çömlek ustaları Fransa\'da birinci oldu

Menemenli ustalar Fransa'da Akdeniz'in en prestijli yarışmalarından olan 5. Uluslararası Akdeniz Çömlekçiler Yarışması'na damga vurdu. Takım halinde birinciliği Menemen'in göğüslediği yarışmalarda çömlek ustalarını yalnız bırakmayan Aydın Pehlivan, "Ustalarımız 8 bin yıllık bir mirasın ve geleneğin temsilcisi olduklarını, aldıkları derecelerle gösterdi. Gururla söyleyebilirim ki, Menemen adına Fransa'da tarih yazıldı."

Fransa'da düzenlenen 5. Uluslararası Akdeniz Çömlekçiler Yarışması'na katılan Menemenli ustalar, elde ettikleri büyük başarılarla yalnızca Türkiye'yi değil, 8 bin yıllık Menemen çömlekçilik geleneğini de uluslararası arenada gururla temsil etti. 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Menton kentinde Stefano Montanto direktörlüğünde gerçekleştirilen organizasyon, Akdeniz havzasının en önemli çömlek buluşmalarından biri olarak dikkat çekti. 13 ülkeden 31 ustanın katıldığı festivale Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın destekleriyle katılan Menemen ekibi hem sanatsal başarıları hem de kültürel temsiliyetiyle organizasyonun en çok konuşulan ekiplerin başında geldi. Festival kapsamında Menton Belediyesi ile kardeş şehir süreci üzerine önemli temaslarda bulunuldu. İki şehir arasında kültürel iş birlikleri, müzeler arası koordinasyon, ortak sergiler ve kültürel projeler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Festival katılımcıları ayrıca Menton İnsanlık Müzesi'ni ziyaret ederek kültürel miras ve sanat alanındaki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ödüller Menemen'e...

Yarışmalarda Menemenli ustalardan Gökhan Taşomcu estetik dalında birincilik elde ederken, Ali Hikmet Koç erkekler teknik kategorisinde ikincilik, Uliana Trandafilova Tekin ise kadınlar teknik kategorisinde ikincilik kazanarak Menemen'e üç önemli ödül kazandırdı. Toplam 9 ödülün 3'ünü alan Menemen ekibi, takım halinde organizasyonun birincisi olmayı başararak uluslararası platformda tarihi bir başarıya imza attı.

"Ülkem adına gururluyum"

Festivalde yalnızca yarışma başarılarıyla değil, kültürel birikimi ve uluslararası saygınlığıyla da dikkat çeken Menemen Çömlekçiler Derneği başkanı ve UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen Ahmet Taşomcu ise festivalde jüri üyesi olarak görev alarak Menemen'i ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Taşhomcu,"Her biri birbirinden hünerli eller, bir kez daha toprağın etrafında kenetlendi. Yarışmalarda ve organizasyonda yapılan her çömlek, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Çünkü burada önemli olan şey yarışmanın ötesinde kültürel bir aktarım sağlayarak dostlukları pekiştirmektir. Geçmişte İtalya'dan ülkemize çömlekçilik alanında birincilik getirmiş biri olarak bu kez böylesi bir uluslararası organizasyonda jüri üyesi olduğum için şahsım ve ülkem adına gururluyum. Ülkemize başarıyla dönen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Buradaki başarılarımızı ve diyaloglarımızı 5. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'ne taşıyacağız. Destekleri için Menemen Belediye Başkanımız Sayın Aydın Pehlivan'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Fransa'daki organizasyona Menemenli sponsor

Organizasyonda ayrıca Menemen'in önemli markalarından biri olan Gamus sponsor olarak yer aldı. Uluslararası platformlarda hem kendi markasını hem de Menemen'i başarıyla temsil eden firma, festivalin önemli destekçileri arasında bulunarak ilçenin tanıtımına katkı sundu.

Başkan Pehlivan'dan Menemenli ustalara sürpriz

Festivalin son gününde Aydın Pehlivan da yarışma alanına gelerek Menemenli ustalara sürpriz yaptı. Ustalara moral ve motivasyon desteği veren Başkan Pehlivan, sanatçılarla uzun süre vakit geçirerek kültürel dayanışmanın, ortak üretimin ve geleneksel sanatların yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

"Kadim bir geleneği, geleceğe taşıyoruz"

Festivalde konuşma yapan Aydın Pehlivan, Menemen'in köklü çömlekçilik mirasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Menemen, sekiz bin yıllık çömlekçilik geleneğini yaşayan ve yaşatan kadim bir kenttir. Bugün burada bulunan ustalarımız da bu büyük mirasın çok kıymetli temsilcileridir. Burada asıl mesele yarışmak değil; dostluğu büyütmek, kültürel bağları güçlendirmek ve bu köklü geleneği gelecek nesillere hep birlikte ulaştırmaktır. Elbette birliğin ve dostluğun yanında başarının da gelmesinden dolayı çok mutluyuz.Geçtiğimiz yıl Ahmet Taşhomcu ustamıza Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olması da motivasyonumuzu pekiştiriyor. Menemen olarak çömlekçilikte geçmişimizden aldığımız kadim geleneği, geleceğe taşıyoruz. Bu noktada da Menemen Belediyesi olarak gerek Uluslararası Çömlek Festivali'ni düzenleyerek, gerekse de yaptığımız diğer çalışmalarla çömlek ustalarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu yıl beşinci kez düzenleyeceğimiz Uluslararası Çömlek Festivali'nde de yepyeni yarışmalar ve ziyaretçilerimize yepyeni sürprizlerle yine unutulmaz bir etkinliğe imza atacağız."

Menemen heyeti, dostluk köprüleri kurdu

Akdeniz havzasındaki ülkelerin sanatçıları, seramik ustaları ve kültür temsilcileriyle dolu dolu geçen iki gün boyunca güçlü dostluklar kurduklarını ifade eden Menemen heyeti, organizasyondan yalnızca ödüllerle değil; yeni iş birlikleri, değerli ilişkiler ve önemli kültürel kazanımlarla döndüklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Menemen'de başlayan dostluğun Menton'da daha da güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden heyet, kardeş şehir sürecinin kısa süre içerisinde somut adımlarla ilerlemesini temenni ettiklerini belirtti.

Menemen Belediyesi yetkilileri, Fransa'daki başarılı organizasyonun ardından şimdi tüm hazırlıkların 18-19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'ne odaklandığını ifade ederek, Akdeniz'in dört bir yanından sanatçıları yeniden Menemen'de ağırlamayı arzu ettiklerini belirtti. - İZMİR