Menemen'de 15 Temmuz Anma Töreni - Son Dakika
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Menemen'de 15 Temmuz Anma Töreni

Menemen\'de 15 Temmuz Anma Töreni
15.07.2026 23:14  Güncelleme: 23:17
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Hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin 10. yıl dönümü'nde Menemen Yıldıztepe Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin 10. yıl dönümü'nde Menemen Yıldıztepe Şehitliği'nde tören düzenlendi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik; meydanları dolduran milyonların cesareti, kahraman askerimizin, polisimizin ve güvenlik güçlerimizin vatan uğruna gösterdiği fedakarlıkla birleşince, o karanlık gece milletimizin destansı direnişi sayesinde aydınlığa kavuştu" dedi.

Menemen'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için düzenlenen programlarda ilk adres Yıldıztepe Şehitliği oldu. Hain girişimin bertaraf edilişinin 10. yıl dönümünde gerçekleştirilen anma programına Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Oğuz Ertaş, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

"İhaneti unutmayacağız, unutturmayacağız"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an tilaveti ve dualarla devam eden programda konuşan Başkan Pehlivan, "Bundan tam on yıl önce, aziz milletimiz tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Yıllardır ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve kendi kararlarını kendi veren bağımsız bir devlet olarak yoluna devam etmesini hazmedemeyen odaklar, içerideki ihanet şebekeleriyle el ele vererek Türkiye'yi diz çöktürmeye kalkıştı. Hedef alınan; bu milletin iradesiydi, bağımsızlığıydı, bayrağıydı, ezanıydı ve geleceğiydi.Ama hesap edemedikleri bir gerçek vardı. Bu millet, tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmedi o gece de etmedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik; meydanları dolduran milyonların cesareti, kahraman askerimizin, polisimizin ve güvenlik güçlerimizin vatan uğruna gösterdiği fedakarlıkla birleşince, o karanlık gece milletimizin destansı direnişi sayesinde aydınlığa kavuştu. 15 Temmuz; tankların değil inancın, silahların değil millet iradesinin, korkunun değil cesaretin kazandığı gecenin adıdır. Bizler de ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız. Devletimize, demokrasimize ve milli iradeye uzanacak her kirli niyet karşısında daima uyanık olacağız. Çünkü hafızasını kaybeden milletler, geleceklerini de koruyamazlar. Erol Olçok'u, İlhan Varank'ı, Ömer Halisdemir'i, dört evladını geride bırakarak Boğaziçi Köprüsü'nde şehadet şerbetini içen Ayşe Aykaç'ı ve vatan uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve sonsuz bir şükranla yad ediyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

"Demokrasi zaferine imza atılmıştır"

Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ise, "Tarihe altın harflerle nakşedilecek bir demokrasi zaferine imza atılmıştır. 15 Temmuz 2016 günü, Fethullahçı Terör Örgütü'nün habis ve kirli emellerini gerçekleştirmek için, seçilmiş hükümetimize ve Gazi Meclis'imize karşı gerçekleştirdiği darbe girişimi ve beraberinde uygulanmak istenen işgal planlarına karşı Türkiye, devleti ve milletiyle omuz omuza verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Demokrasimizi hedef alan bu hain girişim, destansı bir direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa dökülen Türk Milleti'nin darbeye karşı gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, yakın tarihimizde milli birlik ve beraberlik ruhunun ve demokrasi bilincinin birbirleriyle perçinlendiği, iftihar duyduğumuz tarihi bir olaydır. Milli birlik ve beraberlik irademize her zaman sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından kürsüden okunan şiirlerle devam eden program, şehitlerin kabirlerine gerçekleştirilen ziyaretle son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen'de 15 Temmuz Anma Töreni - Son Dakika

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