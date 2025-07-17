Menemen'de 4. Uluslararası Çömlek Festivali Öncesi Yarışmalar Başladı - Son Dakika
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Menemen'de 4. Uluslararası Çömlek Festivali Öncesi Yarışmalar Başladı

Menemen\'de 4. Uluslararası Çömlek Festivali Öncesi Yarışmalar Başladı
17.07.2025 10:54  Güncelleme: 10:56
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Menemen Belediyesi, 5-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 4. Uluslararası Çömlek Festivali öncesinde Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması ve Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması için başvuruları alıyor. Ödüller ve katılım koşulları hakkında detaylar haberimizde.

Menemen Belediyesi, bu yıl 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Çömlek Festivali öncesinde ödüllü yarışmalar düzenliyor. Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması ve Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı.

Menemen'de 5-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 4. Uluslararası Çömlek Festivali öncesinde, Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması ve Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı. İki yarışmada dereceye giren katılımcılar, para ödülüyle ödüllendirilecek.

Her yıl çıtanın bir üst noktaya taşındığı Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması'nda 18 yaşını aşmış herkes, seramik teknik ve teknolojisi kullanılarak üretecekleri tüm sanatsal ve endüstriyel üretimleriyle yarışmaya katılabilecek. Eserlerin boyutu 20 cm'den küçük, 50 cm'den büyük olmayacak ve ağırlığı 10 kilogramı geçmeyecek. Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra mansiyon ödülleri de verilecek.

Yarışmada Prof. Hasan Başkıran (Mimar Sinan Üniversitesi), Prof. Vedat Kaçar (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Fatih Karagül (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Prof. Nurettin Gülaçtı (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi), Prof. Lale Dilbaş (Yaşar Üniversitesi), Prof. Efe Türkel(Dokuz Eylül Üniversitesi), Doç. Memduha Candan Güngör(Dokuz Eylül Üniversitesi), Doç. Nalan Danabaş (Marmara Üniversitesi), Doç. Dicle Öney Ertürk (Sakarya Üniversitesi), Dr. Abbas Akbari (Kashan Üniversitesi) ve Ayşe Elçi (Mimar) jüri üyesi olarak eserleri puanlayacak. Son başvuru tarihi 8 Ağustos 2025 olan yarışma için detaylı bilgi ve başvuru şartnamesi www.comlekfestivali.com sitesinden edinilebilecek.

Kadrajın odağında çömlek yer alacak

Uluslararası Menemen Çömlek Festivali için gerçekleştirilecek bir diğer yarışma ise "Çömleğin İzinde" adlı fotoğraf yarışması olacak. Yarışmanın konsepti, geçtiğimiz yıl festival süresince çekilen fotoğrafların aksine, bu yıl festival öncesinde Menemen çömlekçiliğine ilişkin çekilecek fotoğraflardan oluşacak. Birincilik, ikincilik, üçüncülük olmak üzere mansiyon ödülleri de verilecek. Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2025 olan yarışmanın sonuçları 22 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Ayrıca yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan eserler de 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali kapsamında festival alanında sergilenecek.

Yarışmada Ahmet Caner Baysal (Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü), Prof. Dr. Sadık Tumay (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı), Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü, Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Başkanı), Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi), Gönül Ocak (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Yıldıztekin (Fotoğraf Sanatçısı), Hakan Akdemir (Fotoğraf Sanatçısı) ve Murat Topay (Fotoğraf Sanatçısı) jüri üyesi olarak yer alacak. Yarışma başvurusu www.comlekfestivali.com adresinden yapılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen'de 4. Uluslararası Çömlek Festivali Öncesi Yarışmalar Başladı - Son Dakika

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