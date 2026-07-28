İzmir'de itfaiyenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı - Son Dakika
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İzmir'de itfaiyenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı

İzmir\'de itfaiyenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı
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İzmir Menemen'de 10 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken, 2 işçi ayakta tedavi edildi, 1 işçi hastaneye sevk edildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Menemen ilçesinde çatısında yangın çıkan 10 katlı binada mahsur kalan 3 kişiyi zamanında müdahaleyle kurtardı.

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 3,5 tonluk iki arazöz, 15 tonluk iki tonaj araç, dört merdivenli araç, bir aks aracı ve 28 personel ile olay yerine ulaştı.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri binada bulunan dairelere ve çevreye yayılmadan yoğun ve özverili çalışmalarıyla kontrol altına aldı.

Yangın sırasında çatıda bulunan 3 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, güvenli şekilde tahliye edildi. İşçilerden 2'si ayakta tedavi edilirken, 1'i sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Bu işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Binada söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de itfaiyenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı - Son Dakika

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