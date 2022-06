Menemen'de gerçekleşecek Rahvan At Yarışları için hazırlıklar tamam

Menemen Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla Seyrek Arena'da 8'incisi gerçekleştirilecek olan geleneksel Rahvan At Yarışı için hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Rahvan At Yarışlarına tüm vatandaşları davet etti.

Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez düzenlenecek Rahvan At Yarışları, 12 Haziran Pazar günü saat 11.00'da Seyrek Arena'da gerçekleşecek. Rahvan At Yarışları için gerekli tüm hazırlıklar yapılırken, yarışın yapılacağı alanda da son düzenlemeler belediye personelinin çalışması ile tamamlandı. Deneyimli komitenin kontrolünde yapılacak yarışlarda, 8 kategoride 100'ün üzerinde at yarışacak. Yarışlarda, çeşitli klasmanlarında yarışacak olan atların sahiplerine çeşitli ödüller verilecek. Yarışların sunuculuğunu ise Abdullah Yıldırım yapacak.

Geçtiğimiz günlerde Geleneksel Spor Dalları Rahvan Binicilik As Başkanı Mustafa Küçükmeral ve Menemen Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Gökhan Karabaş'ı ağırlayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 8. kez düzenlenecek olan Rahvan At Yarışları'na tüm vatandaşları davet etti.

Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak geleneklerimizi yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz. Bu yıl Türkelli'de düzenlediğimiz 10. Folklorik Deve Gösterimizde on binleri ağırladık. Şimdi de Seyrek Arena'da pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Rahvan At Yarışlarını halkımızın beğenisine sunacağız. Büyük bir coşkuya sahne olan yarışlara çevre il ve ilçelerden de katılım bekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Geleneksel Rahvan At Yarışlarına davet ediyoruz" dedi. - İZMİR