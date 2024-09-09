Menemen\'de Kurtuluş Yılı Coşkuyla Kutlandı

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İzmir'in ve Menemen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Menemen'de gurur ve coşkuyla kutlandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün, tarihin sayfalarına altın harflerle kazınmış, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin onur günüdür. 102 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elde ettiği zafer, İzmir'in ve Menemen'in esaretten kurtulmasıyla nihayete ermiş ve taçlanmıştır." dedi.

Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlattığı Büyük Taarruz neticesinde büyük bir özveriyle İzmir ve Menemen'i esaretten kurtardığı 9 Eylül 1922 tarihi, 102. yılında da gönüllerdeki saygı, minnet ve heyecanla yaşatılıyor. İzmir'in ve Menemen'in kurtuluşunun 102. yılı sebebiyle Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk ve geçit töreninde, marşlar hep bir ağızdan söylenirken, ay yıldızlı bayraklar kurtuluşun sevinciyle sallandı. Törene Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz'a vekalet eden Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Serdar Moraç, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK ve oda başkan ve yöneticileri, gaziler, okullar ve vatandaşlar katıldı.

"Emanetleri emanetimizdir"

Zeybek gösterisiyle başlayan törenlerde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "İzmir'imizin ve Menemen'imizin 15 Mayıs 1919'da başlayan işgal günleri, halkımıza tarifsiz acılar yaşattı. Ancak, daha o ilk günlerden itibaren milletimizin yüreğinde alevlenen bağımsızlık ateşi, Hasan Tahsin'in sıktığı ilk kurşunla birlikte hiç sönmedi. O ateş, yüzyıllardır hür yaşamış bu milletin, asla boyun eğmeyeceğinin, esaret altında yaşamayacağının kanıtıydı. 26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, İzmir'e doğru ilerlerken yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda milletimizin yeniden doğuşunun simgesi oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, özgürlüğüne olan sevdasıyla yürüyen bu halk, düşmanı denize dökerek vatanına yeniden kavuştu. Bu meydandan, bu toprakların kahraman evlatlarının aziz hatıraları önünde minnetle eğiliyorum. Bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum. Onlar bu toprağa sadece canlarını değil, bizim özgürlüğümüzü, geleceğimizi ve onurumuzu emanet ettiler. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' İşte bu nedenle bizler, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşımak için birliğimizi ve beraberliğimizi asla bozmayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünü rehber alarak gençlerimize olan inancımızı ve desteğimizi artıracağız. Onların, cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz donanımlı, vatansever bireyler olması için Menemen Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Bugün bir kez daha Menemen'imizin ve İzmir'imizin kurtuluşunu can-ı gönülden kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatanı bize armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

Geçit törenine katılım yoğun oldu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreninden sonra başlayan geçit töreni, bandonun çaldığı marşlarla renklendi. Geçit törenine Menemen Belediyesi'nin araçları, okullar, sporcular, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı. Öte yandan Menemen'de 9 Eylül etkinlikleri, Menemen Şehir Parkı'nda 17.00 itibariyle düzenlenecek Mevlid-i Şerif ile devam edecek. - İZMİR