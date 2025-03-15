Menemen\'de Tıp Bayramı İftarı: Başkan Pehlivan Sağlık Çalışanlarını Unutmadı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilçede görev yapan sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Pehlivan, "Sizler, gecenizi gündüzünüze katıp, can kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Bu bakımdan her biriniz bu ülkenin kahramanlarısınız" dedi.

Bu yıl Ramazan ayına denk gelen 14 Mart Tıp Bayramı, Menemen'de iftar bereketiyle kutlandı. Tepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına İzmir'in Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan ev sahipliği yaparken, Menemen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil, Menemen Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yalçın Yıldırım, Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Nursel Adar, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Başkan Pehlivan'a teşekkür

Sağlık çalışanlarının karanfillerle karşılandığı, tasavvuf konseri ve semah ile başlayan gecede ilk konuşmayı Menemen Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yalçın Yıldırım yaptı. Yıldırım, "Sayın Başkanım, siz her zaman sağlık çalışanlarının yanında oldunuz. Size bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." derken, Yıldırım'dan sonra kürsüye çıkan Menemen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil "Sağlık çalışanlarının bu önemli gününde bizleri bir araya getiren ve bu güzel organizasyonu yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

"Fedakarlıklarınız bu ülke için gerçek bir kahramanlıktı"

Gecede sağlık çalışanlarına hitap eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan şöyle konuştu; "Her biriniz bu ülkenin kahramanlarısınız. Sizler, gecenizi gündüzünüze katıp, kimi zaman kendi sağlığınızı dahi ikinci plana atarak, can kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Pandemi döneminde ve Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaptığınız fedakarlık, bu ülke için gerçek bir kahramanlıktı. Bu vesileyle, hepinizin 14 Mart Tıp Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık alanında verdiğiniz bu büyük mücadele için sizlere teşekkür ediyorum."

"Birçok sağlık hizmetini ücretsiz sunuyoruz"

Menemen Belediyesi'nin sağlık alanında yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Aydın Pehlivan, "hem siz kıymetli sağlık çalışanlarımızın iş yükünü hafifletmek, hem de vatandaşımıza sağlık alanında da hizmet vermek adına da elimizi taşın altına koymuş durumdayız. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza evde bakım ve sağlık hizmeti veriyoruz. Hastalarımızın sağlık kuruluşlarına gitmesini kolaylaştırmak için hasta nakil araçlarımızı kullanıyoruz. Kadın sağlığı, kanser ve kronik hastalıklara karşı sağlık taramaları yapıyoruz. Şeker, tansiyon ölçümü ve pansumandan tutun da diyetisyen hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet veriyoruz. Engelli ve yaşlı hastalarımız için evlerinde fizyoterapi hizmeti veriyoruz. Engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye, işitme cihazı gibi medikal malzemeler sağlıyoruz. Hamileler için seminerler düzenliyor, hoş geldin bebek setimizle, evlatlarımızın sağlıklı bir yaşama başlamasına katkı sunuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sağlık yardımları ve ilaç destekleri sağlıyoruz. Belediyemiz bünyesinde psikolojik destek hizmetleri sunarak ruh sağlığına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Üstelik tüm bunları, delikli kuruş talep etmeden ücretsiz olarak sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki her şeyin başı sağlık ve biz de bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda Asarlık Gençlik Merkezi Yerleşkesi içinde Aile Sağlığı Merkezi'mizi inşa ederek, protokolle Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Kısa zamanda Ulukent Semt Polikliniğimizi de aynı şekilde hizmete sokacağız. Ayrıca Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'ndan 400 yataklı devlet hastanemizin de sözünü aldık" ifadelerini kullandı. - İZMİR