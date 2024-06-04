Menteşe 3. etap TOKİ'de sona gelindi, 4. etabın ihalesi bekleniyor - Son Dakika
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Yerel

Menteşe 3. etap TOKİ'de sona gelindi, 4. etabın ihalesi bekleniyor

Muğla Menteşe ilçesinde bulunan 3. etap sosyal konutlarının inşaatı büyük ölçüde tamamlandı ve bu yılsonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. 4. etap konutların ihalesi ise henüz gerçekleştirilmedi.

04.06.2024 10:16
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Menteşe 3. etap TOKİ'de sona gelindi, 4. etabın ihalesi bekleniyor

MUĞLA - Toplu Konut İdaresi tarafından 2020 yılında kura çekimi yapılan Menteşe ilçesi 3. etap sosyal konutları inşaatının yüzde 65'lik bölümü tamamlandı. 21 bloktan oluşan 150 adet 3+1 ve 350 adet 2+1 konutlar bu yılsonunda hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Menteşe ilçesi Akçaova- Yeşilyurt Mahallesi yolu üzerinde 2023 Temmuz ayında inşaatı başlayan Toplu Konut İdaresi inşaat alanında inşaatın tamamlanması için hummalı çalışma devam ediyor. Toplam 21 bloktan oluşan TOKİ Menteşe 3. Etap sosyal konutlarının tüm blokları kaba işçiliğinin büyük bölümü tamamlandı.

Menteşe 3. etap TOKİ sosyal konutları 2019 yılında 100 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Muğla Menteşe'de 500 adet 3'üncü etap sosyal konut projesinin 2020 Mart ayında kuraları çekildi. 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 sosyal konut için çekilen kura ile hak sahipleri belli olmuştu. 3. etap 500 adet konut (+2 KD), 1 adet cami ve 1 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi 15 Şubat 2023 tarihinde yapıldı.

64 bin 658 m2 toplam alana sahip Toplu Konut İdaresi Menteşe 3. etap konutlarının arıtması paket arıtma yapılacak. Konutlara Doğalgaz bağlantısının önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, çatılara güneş enerjisi sistemi de kuruluyor.

4. etap ihalesi bekleniyor

Toplu Konut İdaresi tarafından 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde 4. Etap kuraları çekildi. Kura çekiminin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen 4. Etap TOKİ sosyal konutların ihalesi henüz yapılmadı. 4. Etap sosyal konutların inşaatının da Akçaova-Yeşilyurt yolu üzerinde devam eden 3. Etap proje alanına yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe 3. etap TOKİ'de sona gelindi, 4. etabın ihalesi bekleniyor - Son Dakika

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