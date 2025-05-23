Menteşe Belediyesi, Gençlere Geleceğin Meslekleri Eğitimi Veriyor

Menteşe Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi eğitmenleri 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' Projesi kapsamında İzmir'de düzenlenen 'Eğitici Eğitimleri Programı'na katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 45 ilde yürütülen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Finansmanı tarafından desteklenen uygulama kapsamında 'Eğitici Eğitimleri' programı düzenlendi. İzmir'de düzenlenen programda 2 gün boyunca eğitmenlere, alanında uzman isimler tarafından; andragojik ve pedagojik yaklaşımlar, çocuk ve yetişkinler için koruma, yetişkin ve çocuk eğitimi, soru sorma becerileri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve öğrenme yönetim sistemi başlıklarında bilgiler aktarıldı.

Muğla'da yaşayan gençlere ve çocuklara veri analisti, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanı, yazılım uzmanı, dijital tasarım uzmanı, dijital pazarlama uzmanı ve e-ticaret uzmanı alanlarında eğitimler verilecek Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi'nde, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Robotik ve kodlama eğitimleri de devam ediyor. - MUĞLA