Menteşe Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek Projesi - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek Projesi

Menteşe Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşlara Destek Projesi

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde Menteşe Belediyesi ve Muğla Engelliler Derneği iş birliğiyle bedensel engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak için sorunlu rampaların düzeltileceği bir çalışma başlatıldı.

06.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:34
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Muğla'nın Menteşe İlçesinde Menteşe Belediyesi ile Muğla Engelliler Derneği tarafından önemli bir çalışma başlatılıyor.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte ilçede bedensel engelli vatandaşların inip çıkmakta zorlandığı rampalar tespit edilecek. Belediye ekipleri tarafından sorunlu rampalar, engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde düzeltilecek.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal'a bu sıkıntımızı ilettik. Kendisi hemen ekipleri harekete geçirdi. Engelli dostlarımızın şehir içinde ulaşımını kolaylaştıran rampalar, belediye ekiplerince düzeltilecek. Menteşe Belediyesi'ne duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Çakıroğlu, ayrıca engelli rampaları önüne aracını park eden sürücüler ile engelli park yerlerine araç park eden sürücüleri de duyarlı olmaya davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek Projesi - Son Dakika

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