Menteşe Belediyesi şehit annelerini unutmadı

Menteşe Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin annelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit annelerinin Anneler Günü kutlanırken, elleri öpülerek duyulan minnet ve teşekkür ifade edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Belediye personelinin gerçekleştirdiği' Anneler Günü' kapsamındaki ziyarette duygusal anlar da yaşandı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, şehit ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri arasında yer aldığını belirterek, yalnızca özel günlerde değil, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaretlerde duygusal anlar yaşanırken, şehit anneleri kendilerini unutmayan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler. - MUĞLA