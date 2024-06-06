Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Küçük Kızlar Hokey Takımı Türkiye İkincisi Oldu

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Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Küçük Kızlar Hokey Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası Finallerinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Çorum, Diyarbakır ve Şanlıurfa takımlarını mağlup ederek finale yükselme başarısı gösteren Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Küçük Kızlar Hokey Takımı, Türkiye 2'inciliği başarısını Muğla'ya kazandırdı. Takımın bu başarısı, hem okul camiasında hem de il genelinde büyük sevinçle karşılandı.

Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada zorlu rakiplerine karşı oynayan Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu, sergiledikleri üstün performansla finale kadar yükseldi. Finalde de büyük bir mücadele örneği gösteren takım, Türkiye 2'incisi olarak önemli bir başarı elde etti. Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu'nun Küçük Kızlar Hokey Takımı, bu önemli başarılarıyla Muğla'yı gururlandırdı. - MUĞLA