Menteşe'de Gençler Bocce İle Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menteşe'de Gençler Bocce İle Buluşuyor

Menteşe\'de Gençler Bocce İle Buluşuyor

Menteşe'deki Gençlik Merkezi, gençlere bocce antrenmanları ile spor ve sosyalleşme imkanı sunuyor.

06.05.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi, gençleri farklı branşlarla buluşturmaya devam ediyor. Merkezde gönüllü olarak yer alan gençler, bocce sporuna ilgi duyuyor

Kültür, sanat ve spor alanında çeşitli faaliyetler düzenleyen gençlik merkezinde, bocce sporu gençler arasında ilgi görmeye başladı. Haftanın iki günü Bocce Antrenörü Yasemin Miski koordinesinde antrenman yapan gençler, strateji, dikkat ve yetenek gerektiren bu sporla hem fiziksel hem zihinsel gelişim sağlıyor.

Gençlik merkezinde oluşturulan takımlar sayesinde düzenli olarak antrenman yapma imkanı bulan gençler, bocce aracılığıyla sosyalleşme ve takım ruhu kazanma fırsatı da buluyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gönüllü gençlerinden Edanur Çelik, bocce ile ilk kez gençlik merkezinde tanıştığını belirterek şunları söyledi: " Bocce sporuyla ilk kez gençlik merkezinde tanıştım. Bu sporu çok sevdim, aynı zamanda yeni arkadaşlar edindim. Bu alanda kendimi geliştirebileceğime inanıyorum. Bizlere bu imkanı tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Gençlik, Menteşe, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe'de Gençler Bocce İle Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Özgür Özel’e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı
Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu
Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı
Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine
Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül sürprizi Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi
Şişli’deki cinayetin detayları ortaya çıktı 3 yıl evli kalmışlar Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 11:49:25. #7.11#
SON DAKİKA: Menteşe'de Gençler Bocce İle Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.